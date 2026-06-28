Beim zweiten Zubrovka House-Festival im Schlossgarten war es heiß, die Besucher feierten dennoch. DJs legten auf, Sprinkleranlagen rieselten. Im nächsten Jahr soll es weitergehen.
Glühende Sonne, Luft, die warmer Watte gleicht, Schweiß, der in Strömen rinnt – all das ist gar nicht unvereinbar mit dem Zubrovka House Festival 2026. Zum zweiten Mal verwandelte sich am Wochenende der Biergarten im Stuttgarter Schlossgarten in eine Hochburg der elektronischen House-Musik. Es ist der heißeste Tag, es herrscht die höchste Temperatur, die in der Stadt je gemessen wurde, das erfährt man am Samstagabend nebenher aus den Nachrichten. Und vor dem Tor des Biergartens stehen die Besucher Schlange, drängen hinein in eine Welt, in der Champagner und Cocktails fließen und, in nicht geringer Menge, auch das Wasser, in der der Puls der Musik mit viel Druck und Tempo Menschen bewegt.