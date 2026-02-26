 
Zugausfall in Weil der Stadt: Darum blieb die Hesse-Bahn im Bahnhof liegen
1
Am Mittwoch sorgte ein möglicher Oberleitungsschaden im Bahnhof Weil der Stadt für Ausfälle bei der Hermann-Hesse-Bahn. Foto: Simon Granville

Ein Bedienfehler legt die Hermann-Hesse-Bahn lahm: In Weil der Stadt bleibt ein Zug stehen, mehrere Verbindungen fallen aus. Was bedeutet das für die Strecke?

Die Züge der Hermann-Hesse-Bahn zwischen Weil der Stadt und Calw sind am Mittwoch über mehrere Stunden ausgefallen. Nach Angaben der Zweckverbandes war ein Bedienfehler die Ursache. Dies ist schon der zweite Fall, in dem menschliches Versagen zu Zugausfällen auf der erst am 1. Februar in Betrieb genommenen Strecke geführt hat.

 

Was war passiert? Gegen 9 Uhr am Mittwoch sollte ein Zug der Hesse-Bahn am Bahnhof Weil der Stadt abfahren. Die batterieelektrischen Triebwagen des Typs Siemens Mireo Plus B werden dort während der Haltezeit aufgeladen. Dazu wird ein Stromabnehmer ausgefahren, der an der Oberleitung andockt.

Elektrozüge der Hermann-Hesse-Bahn werden in Weil der Stadt aufgeladen

Bevor der Zug dann wieder zurück in Richtung Calw fahren kann, muss der Lokführer diesen per Knopfdruck wieder einfahren. Dies wurde am Mittwoch aber vergessen. Laut Frank von Meißner, Geschäftsführer des Hesse-Bahn-Zweckverbandes, rutschte der Stromabnehmer beim Anfahren ab. Die Deutsche Bahn musste in der Folge kontrollieren, ob die Oberleitung bei dem Vorfall beschädigt wurde.

Im Bahnhof Weil der Stadt muss der Lokführer den Stromabnehmer per Knopfdruck aus- und später wieder einfahren. Letzteres wurde am Mittwoch vergessen, wodurch es Schaden an der Oberleitung gab. Foto: Simon Granville

Die Verantwortlichen sprechen von einem „Bedienfehler“ des Lokführers. In der Folge konnte der Zug nicht weiterfahren, ebenso wenig die folgenden Verbindungen auf der eingleisigen Strecke zwischen Calw und Weil der Stadt.

Der Lokführer muss den Ladevorgang per Knopfdruck starten und beenden

Gegen 12.30 Uhr sei der Schaden an der Leitung wieder behoben gewesen, meldete der Zweckverband später. Die Züge seien anschließend wieder regulär im Ein-Stunden-Takt zwischen Weil der Stadt und Calw gefahren.

