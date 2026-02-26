Zugausfall in Weil der Stadt Darum blieb die Hesse-Bahn im Bahnhof liegen
Ein Bedienfehler legt die Hermann-Hesse-Bahn lahm: In Weil der Stadt bleibt ein Zug stehen, mehrere Verbindungen fallen aus. Was bedeutet das für die Strecke?
Die Züge der Hermann-Hesse-Bahn zwischen Weil der Stadt und Calw sind am Mittwoch über mehrere Stunden ausgefallen. Nach Angaben der Zweckverbandes war ein Bedienfehler die Ursache. Dies ist schon der zweite Fall, in dem menschliches Versagen zu Zugausfällen auf der erst am 1. Februar in Betrieb genommenen Strecke geführt hat.