Historischer Moment auf Deutschlands höchstem Gipfel: Die Zugspitze verzeichnete im August 2024 erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen keinen einzigen Frosttag. Diese Entwicklung markiert einen Meilenstein und unterstreicht die Auswirkungen des Klimawandels.

Mit einer Monatsmitteltemperatur von 7,1 Grad Celsius lag der August 2024 etwa drei Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Die tiefste gemessene Temperatur betrug lediglich 1,8 Grad Celsius - ein Wert, der deutlich über dem Gefrierpunkt liegt. Experten des Deutschen Wetterdienstes bestätigen, dass es seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1900 noch nie einen frostfreien August auf der Zugspitze gegeben hat.

Lesen Sie auch

Schmelzender Schneeferner auf der Zugspitze. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Klimawandel auf der Zugspitze

Diese Entwicklung ist Teil eines größeren Trends, der die Auswirkungen des Klimawandels in den Alpen verdeutlicht. Das fortschreitende Abschmelzen des nördlichen Schneeferner-Gletschers auf der Zugspitze ist ein weiteres sichtbares Zeichen dieser Veränderungen. Wissenschaftler warnen, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren und Jahrzehnten fortsetzen könnte.

Die Auswirkungen des Klimawandels beschränken sich nicht nur auf die Alpen. In Stuttgart oder München könnte das Klima bis zum Ende des 21. Jahrhunderts dem ähneln, das derzeit in Südosteuropa oder an der französischen Mittelmeerküste herrscht.

Fakten zur Zugspitze

Die Zugspitze ist mit 2.962 Metern der höchste Berg Deutschlands.

Sie liegt in den Bayerischen Alpen an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich.

Der Berg gehört zum Wettersteingebirge in den Nördlichen Kalkalpen.

Die erste dokumentierte Besteigung erfolgte 1820 durch Joseph Naus.

Auf dem Gipfel befindet sich seit 1900 eine Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes.

Die Zugspitze ist ein beliebtes Tagesziel mit jährlich über 500 000 Besuchern.

Auf dem Zugspitzplatt befindet sich Deutschlands höchstgelegenes Skigebiet.

Auf der Zugspitze befinden sich drei Gletscher: Nördlicher Schneeferner, Südlicher Schneeferner und Höllentalferner.

Die Zugspitze ist Teil des Naturschutzgebiets Wetterstein und Karwendel.

Der Berg besteht hauptsächlich aus Wettersteinkalk, einem hellen Kalkstein aus der Trias-Zeit. Die Zugspitze gilt als Indikator für Klimaveränderungen in den Alpen.