Mann will seinen Hund aus Gleisbett retten – beide sterben

Tragisches Unglück im Kreis Reutlingen: Ein Hund springt am Wannweiler Bahnhof auf die Gleise. Sein Herrchen will ihn retten, übersieht dabei allerdings einen Zug – mit fatalen Folgen.

Matthias Kapaun 03.06.2025 - 12:45 Uhr

Ein 43 Jahre alter Mann und sein Hund sind am Montagabend am Bahnhof in Wannweil (Kreis Reutlingen) von einem Zug erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Besonders tragisch: Der Mann wollte seinen Hund zuvor aus dem Gleisbereich retten. Dies meldet die Polizei.