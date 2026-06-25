Vegane Fleischalternativen aus dem 3D-Drucker, die sich anfühlen und aussehen wie Fleisch, aber bessere Nährwerte haben? Oder sogar auf den persönlichen Bedarf zugeschnittene? Das wird in Zukunft möglich sein, sagt Robert Fribus, Doktorand am Institut für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie der Universität Hohenheim. Bis diese Technologie, an der in zahlreichen Produktentwicklungslaboren geforscht und gearbeitet wird, gar den Massenmarkt und die ersten Haushalte erreicht, wird es nur noch fünf bis zehn Jahre dauern, schätzt er.

Mit 3D-Druck von Lebensmitteln beschäftigt Robert Fribus sich schon seit seiner Masterarbeit, seit Beginn seiner Promotion beackert er speziell den Bereich Fleischalternativen. Im Labor der Uni Hohenheim entwickelt er Rezepturen für verschiedene Komponenten und Strukturen der Fleischalternativen, beschäftigt sich mit der Optimierung ihres Mundgefühls und Geschmacks und arbeitet an der 3D-Technik, die später das Produkt umsetzen soll. Von den vorläufigen Ergebnissen seiner und der Forschung seiner Kolleginnen und Kollegen kann man sich unter anderem bei seinem Vortrag am 29. Juni, der im Rahmen des Stuttgarter Wissenschaftsfestivals im Café Galao am Marienplatz stattfindet, überzeugen. Wir haben den Wissenschaftler im Hohenheimer Lebensmittellabor besucht und mit ihm über die Zukunft von Ernährung gesprochen.

Werden wir in wenigen Jahren nicht mehr selbst kochen? „Doch, auf jeden Fall“, betont Robert Fribus. „Wer kochen möchte, wird weiterhin kochen. Ein 3D-Drucker wird niemals eine Küche ersetzen – vielmehr kann er wie ein Airfryer, Wassersprudler oder eine Küchenmaschine eine Technologie sein, die man beim Kochen unterstützend einsetzen kann.“ Das Vorteilhafte dabei sei vor allem die Möglichkeit der Personalisierung des Essens, zum Beispiel der Fleischalternativen, an denen Fribus aktuell forscht.

Der Smarthome-Kühlschrank druckt das Abendessen

„Wagen wir ein Gedankenexperiment: Man hat nicht gut geschlafen, war dann in der Kantine und es gab Currywurst mit Pommes. Die Smartwatch trackt dann, wieviel Energie man verbraucht und was man gegessen hat, und sendet diese Info an den hauseigenen 3D-Drucker im Side-by-Side-Kühlschrank“, sagt Fribus. Der wiederum macht darauf basierend verschiedene personalisierte Essensvorschläge und druckt zum Beispiel auf Wunsch eine Fleischalternative fürs Abendessen mit passendem Energiewert für den restlichen Tag und reichert diese entsprechend mit den noch fehlenden Makro- und Mikronährstoffen an. „Wenn man dann am Abend nach Hause kommt, muss man sich nur noch ein paar Kartoffeln oder Brokkoli abkochen und fertig ist das auf einen persönlich zugeschnittene Lebensmittel.“

Der Feinschliff der veganen Fleischalternative aus dem 3D-Drucker sind Geschmack und Konsistenz. Das sind Schritte, die bei Fribus' Forschungsprojekt (im Vordergrund) noch ausstehen. Foto: Christian Hass/Lichtgut

3D-Drucker im Side-by-Side-Kühlschrank statt Eiswürfelmaschine (oder zusätzlich) – das klingt nach weit entfernter Utopie. „Ich denke, in fünf bis zehn Jahren wird man soweit sein“, schätzt Fribus. Bereits jetzt sind die ersten 3D-gedruckten Produkte auf dem Markt angekommen. So gibt es in ausgewählten Supermärkten bereits das 3D-gedruckte vegane Lachsfilet vom Österreichischen Hersteller „Revo Foods“ zu erstehen. Und auch in den ersten Restaurants wird mit veganen Fleischalternativen aus dem 3D-Drucker kulinarisch experimentiert, zum Beispiel bei der Steakhouse-Kette The Ash, die zum Veganuary 2023 in großem Stil veganes Steak vom Hersteller Redefine Meat angeboten hat. Und all das, obwohl das ursprünglich von der US-Weltraumbehörde NASA initiierte Forschungsgebiet noch sehr jung ist.

Öko-Vorteil: Warum gedrucktes Fleisch das Klima rettet

Doch Klimawandel und Ressourcenknappheit haben die Forschung vorangetrieben. Denn personalisierte Lebensmittel sind schön und gut, eine nachhaltige Ernährung und Lebensmittelherstellung wird bei schwindender Anbaufläche bei wachsender Bevölkerung in Zukunft aber eine noch wichtigere Rolle spielen. Und der ökologische Aspekt an 3D-gedruckten Fleischalternativen im Gegensatz zum Naturprodukt ist nicht von der Hand zu weisen. „Ein Großteil des angebauten Sojas wird für die Tierfütterung verwendet, wo man einen hohen Veredelungsverlust und obendrauf hohe CO2-Emissionen hat. Wenn man diesen Teil aus der Gleichung herausnähme und das Soja oder die Erbsen stattdessen direkt für Lebensmittel, wie Fleischalternativen aus dem 3D-Drucker verwenden würde, würde man damit ökologisch viel besser fahren“, erklärt Robert Fribus.

Für die unterschiedlichen Komponenten des veganen Steaks, etwa Muskelfleisch und Fett, werden unterschiedliche Pasten, auch in entsprechender Farbe entwickelt. Foto: Christian Hass/Lichtgut

Ein gutes Produkt zu entwickeln ist aber nur ein Teil der großen Aufgabe. Kritiker zu überzeugen, der andere. „Im Restaurant sehe ich das Produkt nicht“, sagt etwa Konstantin Kuld, Küchenchef im Restaurant im Künstlerhaus im Stuttgarter Westen. Restaurantküche muss in seinen Augen kreativ sein und sollte nicht versuchen, etwas nachzuahmen, was es schon gibt. „Grundsätzlich finde ich es immer cooler, etwas Spannendes aus einem Gemüse zu machen, statt sich veganer Ersatzprodukte zu bedienen“, findet der Stuttgarter. Auf seiner Karte finden sich zahlreiche veganen Gerichte, eine gute Gemüseküche gehört für den Chef dazu.

Gleichzeitig sieht er die ökologische Problematik beim Thema Fleischproduktion. „Kein Mensch braucht ein Kilo Porterhouse-Steak, schon gar nicht jeden Tag“, betont er. Dass Fleischalternativen aus dem 3D-Drucker aber zumindest in den privaten Küchen vieler Menschen für einen gesundheitlichen Benefit sorgen würden, möchte er nicht von der Hand weisen. „Besser als ein Fleisch vom Discounter wird es allemal sein.“

Keine Chemie: Wie gesund ist das High-Tech-Essen?

Insgesamt nimmt die Skepsis der Bevölkerung gegenüber 3D-gedruckten Lebensmitteln ab. Während sich bei einer vom Digitalverband Bitkom beauftragten Umfrage vor sieben Jahren nur 13 Prozent vorstellen konnten, Fleisch aus dem 3D-Drucker zu konsumieren, lag der Wert 2025 mit 24 Prozent deutlich höher. „Und wenn es um personalisierte Lebensmittel geht, ist der Zuspruch noch viel höher“, sagt Robert Fribus.

Einen kleinen Weg an Überzeugungsarbeit hat die Wissenschaft aber noch vor sich. „Dafür müssen wir in der Forschung transparent sein und den Leuten die Angst davor nehmen, etwas Giftiges oder einen Chemie-Cocktail zu sich nehmen.“ Die Fleischalternative, an der er aktuell arbeitet, besteht zum Großteil aus Erbsenprotein, Weizenstärke und Wasser. „Das sind Sachen, die tagtäglich konsumiert werden und die wir regional beziehen“, erklärt er. Was den mechanischen Teil betrifft, versucht es mit einer Gleichung aus dem Alltag: „Im Grunde kennen wir schon eine Art 3D-Druck: Jeder hat schon mal Kuchen dekoriert – das ist im Grunde nichts anderes. Nur, dass der 3D-Drucker das viel präziser kann, als ich mit meiner Hand.“

Science in the Bar – Fleischalternativen aus dem 3D-Drucker (Stuttgarter Wissenschaftsfestival), Galao, Tübinger Str. 90, Stuttgart-Süd, 29.6. 20 Uhr >>>