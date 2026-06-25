Vegane Fleischalternativen aus dem 3D-Drucker, die sich anfühlen und aussehen wie Fleisch, aber bessere Nährwerte haben? Oder sogar auf den persönlichen Bedarf zugeschnittene? Das wird in Zukunft möglich sein, sagt Robert Fribus, Doktorand am Institut für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie der Universität Hohenheim. Bis diese Technologie, an der in zahlreichen Produktentwicklungslaboren geforscht und gearbeitet wird, gar den Massenmarkt und die ersten Haushalte erreicht, wird es nur noch fünf bis zehn Jahre dauern, schätzt er.