Es mag eine bittere Wahrheit sein, aber wer mit Gas heizt, muss früher oder später viel Geld in die Hand nehmen und seine Anlage austauschen. „Die Gasverteilnetze werden perspektivisch stillgelegt“, sagte Raphael Gruseck von der Ludwigsburger Energieagentur (LEA) nun im Steinheimer Gemeinderat. Auf Wasserstoff als Ersatz könne man nicht bauen. Das habe bislang jede Untersuchung in jeder Kommune ergeben. Die Erhebungen zur Zukunft der Wärmeversorgung zeigen aber zumindest auf, wo die Reise alternativ hingehen könnte. Und zumindest in Steinheim sowie in Ludwigsburg und Kornwestheim können viele Haushalte darauf hoffen, an ein Fernwärmenetz angeschlossen zu werden.