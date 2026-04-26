In einer Gottesdienstreihe in der Stadtkirche Feuerbach hat Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller erklärt, woher sich – trotz allem – ihre Zuversicht speist.
Der Optimismus hat schon mal mehr Anhänger gehabt. Kriege, Krisen und schlechte Wirtschaftsdaten setzen ihm zu und bewirken, dass viele Menschen eine pessimistische Grundhaltung einnehmen. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorstandsvorsitzende des Maschinenbau- und Hochtechnologieunternehmens Trumpf mit Zentrale in Ditzingen, gehört nicht dazu. Sie ist bekennende Optimistin und vertritt unerschütterlich die Meinung: „Optimismus ist Pflicht!“ Das bekräftigte sie am Sonntag bei einem sogenannten Dialoggottesdienst mit Pfarrer Jens Keil in der vollbesetzten evangelischen St. Mauritius-Kirche in Feuerbach.