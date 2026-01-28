Das jährliche Zukunftsfestival in Stuttgart verspricht ein Spektakel der Ideen zu werden: Von der deutschen Stimme aus Hollywood bis zu preisgekrönten KI-Pionieren im Klassenzimmer.

Was haben Adam Sandler, Daniel Craig, die KI-Grundschule des Jahres sowie das Kultus- und das Wirtschaftsministerium Baden-Württembergs gemeinsam? Sie alle sind Teil des diesjährigen Zukunftsfestivals Futuromundo. Am 25. und 26. Juni findet rund um die Stuttgarter Liederhalle und den Berliner Platz die zweite Auflage der Veranstaltung statt. Das Motto 2026: Wenn Zukunftsgeist erlebbar wird und Zukunftsmut ins Machen kommt.

„Nach der erfolgreichen Erstauflage im Sommer 2025 gehen wir voller Zuversicht und Energie auch im zweiten Jahr an den Start. Die wachsende Zahl an Mitstreiterinnen und Mitstreitern gibt uns Rückenwind – gerade in unwägbaren Zeiten. Sie bestärkt uns darin, erneut eine Brücke in die Zukunft zu bauen und bewusst Aufbruchsstimmung zu erzeugen“, sagen die Futuromundo-Gründer Kai-Erik Ströbel sowie Leonard und Gordon Sommer. Ihr Ziel: Mit Mut, Zukunftsgeist, Optimismus, Kreativität und grenzenloser Offenheit wollen sie neue Wege einschlagen. „Futuromundo bringt interdisziplinäre Visionär*innen zusammen: Innovationsbeauftragte, Künstler*innen, Bildungsrevolutionär*innen, Unternehmer*innen, Wissenschaftler – und nicht zuletzt Bürger*innen, die die Welt aktiv mitgestalten wollen.“

Beteiligt sein wird unter anderem Dietmar Wunder, die deutsche Stimme von Adam Sandler und Daniel Craig, wenn es bei insgesamt vier Konferenzen um die Themen Wirtschaft, Technologie, Bildung und Forschung geht. Auch Kristin van der Meer ist dabei, um sich über KI an Grundschulen auszutauschen. Die Neue Grundschule Potsdam hat gerade den dritten Platz beim Deutschen KI-Schulpreis gewonnen. Zudem werden auch Mittelständler mit jungen Firmengründern zusammenkommen. „Wir freuen uns auch, dass wir am 26. Juni die Delegierten des Wirtschaftsgipfels Baden-Württemberg EU und des ersten Chancengipfels des Bundeselternrats und der Bundesschülerkonferenz begrüßen dürfen“, haben die Futuromundo-Macher jüngst im Stuttgarter Rathaus bei einem Netzwerktreffen verraten. Insgesamt sollen rund 100 Speaker aus Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft, Politik und Kultur die zwei Veranstaltungstage im Juni beleben. Das detaillierte Programm wird gerade noch zusammengestellt.

Auf dem Berliner Platz wird gefeiert

„Wir wollen magische Momente schaffen“, sagt Moritz Zimmer. Der 27-Jährige ist neu im Führungsteam von Futuromundo dabei. Der Leiter des Clubkollektivs Stuttgart e.V. war bereits im vergangenen Jahr eng in die Organisation eingebunden und steigt nun voll ein. Sein Fokus liegt auf Stadtraum, urbanen Szenen, Kultur und jungen Milieus. „Mit ihm öffnet sich Futuromundo noch stärker zur Stadt – unter anderem mit einer eigenen offenen Bühne auf dem Berliner Platz für Begegnung, Musik und spontane Zukunftsgespräche“, sind sich die Organisatoren sicher.

Neu im Führungsteam: Moritz Zimmer. Er hatte eine Videobotschaft für die Teilnehmer vorbereitet. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Im Stuttgarter Rathaus freut man sich über Futuromundo und dass es eine Fortsetzung der Veranstaltung gibt. Konstantin Schneider von der Wirtschaftsförderung: „Ich freue mich, dass ihr das in Stuttgart macht.“

Kartenvorverkauf für Futuromundo startet am 5. Februar

Wer mehr über das Lernen von der frühkindlichen Bildung bis ins Seniorenalter erfahren und über die Zukunft der Städte sprechen möchte oder wer sich über immersive Technologien, digitale Zwillinge und KI-basierte Wissenssysteme informieren möchte, der ist bei Futuromundo an der richtigen Adresse.

Der Kartenvorverkauf startet am 5. Februar. In den ersten vier Wochen gibt es vergünstigte Tickets – ein Tag kostet 164 Euro, zwei Tage kosten 264 Euro. Für Lehrende, Seminare für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte und für die Speaker aus dem vergangenen Jahr kostet die Tageskarte 66 Euro. Für zwei Tage bezahlt man 99 Euro.