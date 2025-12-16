Sparzwänge drücken, die Autoindustrie wackelt – doch in Stuttgart formiert sich eine Bewegung. Mit einer klaren Vision will das Zukunftsfestival Futuromundo die Stadt für Ideen öffnen.
Die Zeiten in Stuttgart sind hart. Der Gemeinderat muss an allen Ecken und Enden sparen. Große Firmen wie Bosch, Mahle und Porsche entlassen Personal. Wegweisende, essenzielle Fragen werden in vielen Bereichen im ganzen Land gestellt: Was passiert mit der Automobilindustrie? Wie kann die Gewerbesteuer künftig wieder mehr Geld in die kommunalen Kassen spülen? Wie sieht der Arbeitsplatz von morgen aus? Wie muss sich Schule verändern, um zukunftsfähig zu sein?