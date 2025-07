Zukunftsfestival in Stuttgart

Das dreitägige Festival ist eröffnet. Es geht um die Zukunft in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft. Und es gibt auch noch Tickets.

Torsten Ströbele 03.07.2025 - 13:57 Uhr

Es ist kurz vor 10 Uhr als Leonard Sommer ganz in gelb gekleidet den Schillersaal der Liederhalle betritt. Gleich geht es los. Die Anspannung weicht langsam der Vorfreude auf das, was er, sein Bruder Gordon und Kai-Erik Ströbel gemeinsam mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in wenigen Monaten aus dem Boden gestampft haben: Die Premiere des Zukunftsfestivals Futuromundo.