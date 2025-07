Futuromundo in Stuttgart Neues Festival bringt Leben in die Stadt

Das South by Southwest Festival in Austin, Texas, mit rund 350 000 Besuchern jährlich dient der Futuromundo als Vorbild. Vom 3. bis 5. Juli sind in Stuttgart international bekannte Vordenker und Visionäre zu Gast. Zudem ist mit der Kooperation mit dem Kessel-Festival für Musik gesorgt.