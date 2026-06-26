Zukunftsfestival in Stuttgart „Viel geiler als letztes Jahr“ – Futuromundo zieht positive Bilanz
Die zweite Auflage war ein Erfolg, die dritte ist schon in Arbeit: Die Futuromundo-Organisatoren wollen den Stadtfestcharakter weiter stärken.
Die zweite Auflage war ein Erfolg, die dritte ist schon in Arbeit: Die Futuromundo-Organisatoren wollen den Stadtfestcharakter weiter stärken.
Tag zwei bei Futuromundo. Idee für morgen, heute verwirklicht: Dieser Leispruch gehört zum Projekt Cyberländ, mit dem sich Baden-Württemberg für die Zukunft fit machen möchte. Ziel ist es, das Land als Leitregion für immersive Technologien, digitale Zwillinge und KI-basierte Wissenssysteme zu etablieren. Doch wie soll das funktionieren?