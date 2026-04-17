Zum 50. Geburtstag Wie ist es um die Sicherheit der Klett-Passage bestellt?
50 Jahre Klett-Passage – das sind auch fünf Jahrzehnte Diskussion über die Sicherheit im Untergrund. Wie sieht es zurzeit aus?
50 Jahre Klett-Passage – das sind auch fünf Jahrzehnte Diskussion über die Sicherheit im Untergrund. Wie sieht es zurzeit aus?
Samstagabend, 23 Uhr. Es ist wenig los in der Passage. Aber leer ist sie nicht. Vielmehr sind die Menschen, die hier um diese Uhrzeit unterwegs sind, entweder darauf bedacht, schnell durchzukommen – oder nicht aufzufallen. Passantinnen und Passanten eilen, manche mit ungutem Gefühl, schauen sich um, beschleunigen, wenn sie jemanden sehen. Andere auffällig unauffällig, an Ecken stehend, wo sie sich schnell verstecken können. Parallele Welten, die Wege kreuzen sich für ein paar Augenblicke. Die einen sind froh, wenn sie in der Bahn sitzen. Die anderen, wenn sie ihre dunklen Geschäfte abwickeln können, ohne erwischt zu werden.