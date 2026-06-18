 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Hans Peter Haas machte das Drucken zur Kunst

Zum Tod von Hans Peter Haas Hans Peter Haas machte das Drucken zur Kunst

Zum Tod von Hans Peter Haas: Hans Peter Haas machte das Drucken zur Kunst
1
Hans Peter Haas, der Drucker und Künstler, ist gestorben Foto: Hans Peter Haas/CC Kunst

Als Siebdrucker hat Hans Peter Haas Kunst von Weltstars mit ermöglicht – unerbittlich stets in seinem Drang nach Perfektion. Jetzt ist „HPH“ im Alter von 91 Jahren gestorben.

Hans Peter Haas konnte unwirsch werden. Vor allem, wenn es um die Qualität eines Siebdrucks oder gar eines Linoldrucks ging. Das eben nur Gedruckte gab es für „HPH“ nicht – als eigenwertige künstlerische Arbeit war für ihn der Siebdruck im Dialog mit einem Künstler erstritten. Umso mehr, als Haas, gebürtiger Cannstatter, sich schon früh selbst als Maler sah und man ihm auch auf der Leinwand wenig vormachen konnte.

 

Den Siebdruck lernt er bei dem Besten seiner Zeit – Luitpold Domberger in Bonlanden, und er will, auf eigenen Wegen, noch besser werden. In Stuttgart-Münster zunächst, dann in Echterdingen – und stets räumlich völlig unauffällig. Das Wort der prekären Existenz hätte Hans Peter Haas nie benutzt. „Ich musste einfach ganz und gar in das Drucken eintauchen“, sagte er einmal – und das hieß für ihn: alles andere hinten anzustellen.

HPH arbeitete mit Größen der Kunst

Die Blüte des Siebdrucks in den 1960er und frühen 1970er Jahren macht Haas wie selbstverständlich zur Hand künstlerischer Ideen etwa von Heinz Mack oder – mit Dialogweg bis in die 2010er Jahre – von Ben Willikens. Aber auch Christo, Roy Lichtenstein, James Francis Gill oder James Rizzi schätzen Haas’ Druckkunst.

Hans Peter Haas in seiner Werkstatt in Echterdingen Foto: Horst Rudel

Werkstatt, Wohnraum, Sammlungsraum – Hans Peter Haas verschmolz mit dem einzig Wichtigen: der nächsten Druckaufgabe. Und doch hat er spätestens im achten Lebensjahrzehnt das Immer Weiter auch als Last gespürt. Würde seine (Druck-)Kunst, würde seine eigene Kunst über ein Bundesverdienstkreuz (2008) hinaus Anerkennung finden? Gar an einem eigenen Ort? Ein Kämpfen für diese Hoffnung ließ der Körper früh nicht mehr zu, lange aber blieb Hans Peter Haas unerbittlich in seinem Urteil über gedruckte künstlerische Ansprüche. Wer zuhören konnte, lernte bald, dass es keine gerne mal von Künstlerseite herbeigesprochene Zauberei gibt, nur Präzision.

Trauerfeier für Hans Peter Haas am 25. Juni

Jetzt ist Hans Peter Haas im Alter von 91 Jahren gestorben. Was ihn freuen würde? Wohl dass man sich um ihn schart bei der Trauerfeier am 25. Juni um 10 Uhr auf dem Friedhof Echterdingen – mit Bildern im Kopf, die Hans Peter Haas entscheidend mit ermöglicht hat.

Weitere Themen

Art Basel eröffnet: Auch Kunst wird immer mehr online gekauft

Art Basel eröffnet Auch Kunst wird immer mehr online gekauft

Die internationale Kunstwelt trifft sich derzeit bei der Art Basel. Die muss sich aber Tricks einfallen lassen, damit die Kundschaft auch wirklich anreist.
Von Adrienne Braun
Zum Tod von Hans Peter Haas: Hans Peter Haas machte das Drucken zur Kunst

Zum Tod von Hans Peter Haas Hans Peter Haas machte das Drucken zur Kunst

Als Siebdrucker hat Hans Peter Haas Kunst von Weltstars mit ermöglicht – unerbittlich stets in seinem Drang nach Perfektion. Jetzt ist „HPH“ im Alter von 91 Jahren gestorben.
Von Nikolai B. Forstbauer
Kinostart: The Death of Robin Hood: Wie gut ist Hugh Jackman als gealterter Robin Hood?

Kinostart: The Death of Robin Hood Wie gut ist Hugh Jackman als gealterter Robin Hood?

Neu im Kino: Michael Sarnoski sagt der idealisierten Erzählung um den englischen Volksheld mit Hugh Jackman und Jodie Comer in „The Death of Robin Hood“ den Kampf an.
Von Martin Schwickert
Mark Zuckerberg (r.) bzw. der Meta-Konzern gingen juristisch gegen Sarah Wynn-Williams Buch vor.

Ex-Facebook-Managerin rechnet mit Meta ab Das Buch, das Mark Zuckerberg verbieten wollte

Sarah Wynn-Williams arbeitete jahrelang für Facebook und glaubte zunächst an die große Idee eines offenen Internets. In ihrem Buch beschreibt sie, wie aus Begeisterung Ernüchterung wurde und warum der Konzern nun erneut in der Debatte um Macht, Verantwortung und Meinungsfreiheit steht.
Von Katrin Jokic
Helene Fischer: Sängerin verlegt Amsterdam-Konzert in andere Stadt

Helene Fischer Sängerin verlegt Amsterdam-Konzert in andere Stadt

Die Sängerin wollte vor Zehntausenden in Amsterdam auftreten. Nun wird das Konzert aber in eine kleinere Arena verlegt – rund 80 Kilometer entfernt in Nähe der deutschen Grenze.
In Stuttgarter Schaufenster: Trauer hinter Glas: Daura Hernández García tanzt an einem ungewöhnlichen Ort

In Stuttgarter Schaufenster Trauer hinter Glas: Daura Hernández García tanzt an einem ungewöhnlichen Ort

Daura Hernández García erzählt in ihrer Performance „Mourning Butterflies“ in einem ehemaligen Laden in der der Leuschnerstraße im Stuttgarter Westen von Trauer und Verlust.
Von Andrea Kachelrieß
Auktionshaus Ketterer: Willi Baumeisters „Phantom“ hebt ab: Ketterer erzielt mehr als 500 000 Euro

Auktionshaus Ketterer Willi Baumeisters „Phantom“ hebt ab: Ketterer erzielt mehr als 500 000 Euro

Der Kunstmarkt ist stabil. Starke Ergebnisse gab es auch bei der Frühjahrsauktion von Ketterer in München – mit einem besonderen Höhenflug für ein Bild von Willi Baumeister.
Von Nikolai B. Forstbauer
Neu im Kino: Perücken, Pomp und Pickelpflaster

Neu im Kino Perücken, Pomp und Pickelpflaster

Der Adel trieb es bunt im 18. Jahrhundert, erzählt Peter Glanz in der Satire „Savage House“ – alles fast so wie heute.
Von Kathrin Horster
55.000 Fans in der MHP-Arena: Helene Fischer in Stuttgart – So aufregend war die Show

55.000 Fans in der MHP-Arena Helene Fischer in Stuttgart – So aufregend war die Show

Groß, größer, Helene Fischer: Im Rahmen ihrer „360 Grad Stadion Tour“ ist Deutschlands Superstar in Stuttgart aufgetreten: Bilder, Setlist und Kritik von der Show in der MHP-Arena.
Von Gunther Reinhardt
Helene Fischer in Stuttgart: „Wir lieben unser Helenchen“ - So feiern die Fans

Helene Fischer in Stuttgart „Wir lieben unser Helenchen“ - So feiern die Fans

Helene Fischer tritt am Dienstagabend in Stuttgart auf. Party-Stimmung rund ums Stadion herrscht schon vorher. Wir haben Eindrücke und Fan-Stimmen vor Showbeginn gesammelt.
Von Swantje Kubillus
Weitere Artikel zu gestorben
 
 