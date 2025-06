Ob im Seekneiple, als Kostümbildnerin fürs Ballett oder im Panto im Siegle-Haus – Irena Koubik prägte über Jahrzehnte Stuttgarts Kulturszene. Die Trauer um ihren Tod ist groß.

Uwe Bogen 03.06.2025 - 20:00 Uhr

Bevor das Seekneiple beim Feuersee zum Treff von VfB-Fans in guten wie in schlechten Zeiten geworden ist, versammelte sich Ende der 1980er bis Mitte der 1990er eine bunte Mischung aus Studierenden, Lebenskünstlern, Theaterleuten, Gelegenheitsphilosophen und Musikern in diesem so kitschig wie witzig dekorierten Lokal. Die Fantastischen Vier gingen hier ein und aus. Es gab eine DJ-Empore für wilde Partys.