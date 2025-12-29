Zum Tod von Jörg Aldinger Vermittler und Menschenfreund
Häuser müssen sprechen können, war seine Überzeugung. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist der Stuttgarter Architekt Jörg Aldinger gestorben.
Eines seiner letzten Projekte war die Neugestaltung des Hölderlin-Hauses in Nürtingen. Aus dem im Lauf der Zeit bis zur Unkenntlichkeit veränderten, piefigen Gebäude mitten in der Altstadt, in dem der Dichter seine Kindheit und Jugend verbrachte, hat Jörg Aldinger wieder ein stattliches, des großen Namens würdiges Haus geschaffen. Das hohe Mansarddach ist dabei eine Neuerfindung und mag für manchen Geschmack zu französisch wirken in diesem schwäbischen Erdenwinkel, aber der Architekt hat im Blick gehabt, dass Hölderlin eben nicht nur Nürtinger, sondern in seiner Kunst auch Weltbürger war.