 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. „Mr. Staatsgalerie“ ließ Stuttgart glänzen

Zum Tod von Peter Beye „Mr. Staatsgalerie“ ließ Stuttgart glänzen

Zum Tod von Peter Beye: „Mr. Staatsgalerie“ ließ Stuttgart glänzen
1
Peter Beye 1984 in der Neuen Staatsgalerie mit Star-Künstler Joseph Beuys (links) Foto:  

Peter Beye ist tot. Was bleibt von dem Mann, der als Direktor die Staatsgalerie Stuttgart zwischen 1969 und 1994 in die erste Reihe deutscher Kunstmuseen katapultierte?

Am 31. März 1994 schreitet Peter Beye, der Grandseigneur mit dem schier ewig jungenhaften Lächeln, nach 25 Jahren ein letztes Mal als Direktor durch die Sammlungsräume der Staatsgalerie Stuttgart. Längst ist Beye „Mr. Staatsgalerie“. Untrennbar ist ja der Aufstieg der Staatsgalerie Stuttgart in die erste Riege der deutschen Kunstmuseen mit seinem Namen verbunden, nicht weniger die durch Kooperationen etwa mit der Londoner Tate Gallery unterstrichene internationale Strahlkraft. Am vergangenen Montag ist Peter Beye im Alter von 93 Jahren in Stuttgart gestorben. Dies bestätigte das direkte Umfeld des am 26. Februar 1932 geborenen Kunsthistorikers.

 

Peter Beyes Auftritt ist immer auch eine Einladung

Am 31. März 1994 ist Peter Beye in bekannter Manier unterwegs. Wie stets ist der Oberkörper leicht nach vorne gebeugt, sind die Hände hinter dem Rücken gekreuzt. Und wie immer ist der Blick aufmerksam kritisch – und doch jederzeit bereit, sich aufzuhellen. Es ist wie eigentlich immer bei Peter Beye: ein Auftritt – und doch auch eine Einladung. Sich an seiner Ernsthaftigkeit zu beteiligen, das Besondere als eben dies zu würdigen. Seinem Ernst zu folgen, alles zu einem Kunstwerk Erforschbare auch tatsächlich zu erkunden und zu dokumentieren. Seiner Überzeugung zu folgen, nicht alles gelten zu lassen. Gerade in einem Szenario wie der 1984 eröffneten Neuen Staatsgalerie von James Stirling, einem Haus, das mit geradezu snobistischer Nonchalance den Eigenwert der Architektur demonstriert.

Peter Beye engagiert sich für Barnett Newman

Einzelgänger stellte Beye Stirlings Demonstration der Stil-Vielfalt entgegen. Allen voran: Schlemmer, Picasso, Beuys und die Amerikaner Barnett Newman, Mark Rothko und Ad Reinhardt in der Sammlung – sowie Francis Bacon oder Alberto Giacometti in großen Einzelausstellungen. Karin von Maur und Gudrun Inboden, im Staatsgalerie-Gefüge seinerzeit für die Pflege der Klassischen Moderne und der Gegenwartskunst verantwortlich, antworteten mit kongenialen Projekten. Unvergessen ist der Triumph der von Karin von Maur verantworteten Dalí-Retrospektive, unvergessen ist auch die Erwiderung des von Gudrun Inboden eingeladenen französischen Künstlers Daniel Buren auf Stirlings Architektur. Das Lob gibt Inboden indes an Peter Beye: „Er hat unglaublich für die Staatsgalerie gekämpft.“

Peter Beye Foto: Staatsgalerie

Der große Glanz ist hart erkämpft. Peter Beye nutzt zuvorderst aus Lotto-Mitteln resultierende glückliche finanzielle Umstände für mutige Ankaufsentscheidungen – wie 1984 für das Gemälde „Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue II“ des US-amerikanischen Malers Barnett Newman. 1967 entstanden, gilt es international als Inkunabel der Malerei der 1960er Jahre. Und natürlich ist auch die Verbindung der Staatsgalerie mit Joseph Beuys und die Tatsache, dass einzig noch in Stuttgart ein von Beuys selbst eingerichteter Raum zu erleben ist, ein Verdienst von Peter Beye.

Peter Beye kommt 1960 an die Staatsgalerie Stuttgart

Beyes Lust am Auftritt prägt indes viele Jahre auch wesentlich die öffentliche Wahrnehmung über die Bedeutung von Gegenwartskunst an sich mit. Mit Beye an der Spitze sorgen Ankaufskommissionen auf den zentralen Kunstmesse-Drehscheiben Art Basel und Art Cologne für Blitzlichtgewitter und Kamerafahrten. Umso mehr überrascht Peter Beye, der 1951 bis 1957 in Freiburg und München Kunstgeschichte und zudem Archäologie und Christliche Archäologie studiert und seine kunstwissenschaftliche Laufbahn an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen gestartet hatte, mit seinem weitgehenden Rückzug nach der eigenen Staatsgalerie-Ära. Begonnen hatte diese 1960 – als Hauptkonservator unter Erwin Petermann als Direktor.

Peter Beye beim Betrachten von Werken von Peter Brüning in der Galerie Schlichtenmaier in Stuttgart Foto: Galerie Schlichtenmaier

Peter Beyes präzisem Blick und einem souveränen Verständnis von Kollegialität verdanken sich von 1969 an die für die Staatsgalerie Stuttgart so glücklichen Direktoren-Jahre des gebürtigen Berliners. Dass er sich nach dem Abschied gemeinsam mit Felicitas Baumeister daranmacht, detailreich die Gemälde Willi Baumeisters in einem Bestandskatalog zu erfassen (erschienen 2002), verdeutlicht Beyes kunstwissenschaftlichen Wirkungswillen. „Für Felicitas Baumeister und mich“, sagt nun Jochen Gutbrod, Geschäftsführer der Willi Baumeister Stiftung, „war Peter Beye einer der herausragenden Museumsdirektoren der letzten sechzig Jahre“. Und: „Als Co-Autor des Werkverzeichnisses der Gemälde von Willi Baumeister, zeigte er, dass er auch ein bedeutender Wissenschaftler war, der sich mit großem Enthusiasmus einer akribischen kunsthistorischen Forschung widmete“.

Peter Beye – über den 90. Geburtstag hinaus der Kunst treu

Der Kunst bleibt Peter Beye über seinen 90. Geburtstag hinaus treu – erwartungsvoll, kritisch, detailversessen. So sieht er im Herbst dieses Jahres auch die Ausstellung mit Bildern der Berliner Malerin Cornelia Schleime in der Galerie Schlichtenmaier in Stuttgart. Und wie immer sucht er das Gespräch. Einladend. Fordernd. Bereichernd.

Peter Beye ist tot. Ein Großer der Kunst. „Er prägte eine Ära“, sagt Christiane Lange, seit 2013 Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart– „und seine Verdienste für Stuttgart und das Land Baden-Württemberg sind nicht hoch genug zu schätzen“.

Weitere Themen

Böhse Onkelz in Stuttgart: Aus der Gosse auf die ganz große Bühne: Die Geschichte der „Onkelz“

Böhse Onkelz in Stuttgart Aus der Gosse auf die ganz große Bühne: Die Geschichte der „Onkelz“

Die Böhsen Onkelz rocken die ausverkaufte Schleyerhalle in Stuttgart. Mehr als 40 Jahre gibt es die Band bereits. Dass es sie noch gibt, ist durchaus beachtlich. Ein Bandportrait.
Von Michael Bosch
Filmland Baden-Württemberg: „Wir verkaufen uns unter Wert!“ Nico Hofmann fordert mehr Mut und mehr Stolz

Filmland Baden-Württemberg „Wir verkaufen uns unter Wert!“ Nico Hofmann fordert mehr Mut und mehr Stolz

Baden-Württemberg hat eine Filmhochschule und Kreative von Weltrang. Doch es fehlt der politische Mut, diese Chance zu nutzen, sagt der Film- und Fernsehproduzent Nico Hofmann.
Von Gunther Reinhardt
Haushalts-Kürzungen: Kultur in Not: Orchester spielt Verdis Gefangenenchor im Stuttgarter Rathaus

Haushalts-Kürzungen Kultur in Not: Orchester spielt Verdis Gefangenenchor im Stuttgarter Rathaus

Hunderte Kulturschaffende singen im Rathaus den „Gefangenenchor“ – ein eindrucksvoller Protest gegen die geplanten Kulturkürzungen der Stadt.
Von Katrin Maier-Sohn
Backstreet Boys 2026: Früher an Tickets kommen

Backstreet Boys 2026 Wie kommt man früher an Tickets?

Der Run auf die Tickets für die Backstreet Boys in Düsseldorf 2026 dürfte groß werden. So kommen Fans früher an Karten.
Von Lukas Böhl
Konzert in Stuttgart: Luftig und wuchtig: So war’s bei Apache 207 in der Schleyerhalle

Konzert in Stuttgart Luftig und wuchtig: So war’s bei Apache 207 in der Schleyerhalle

Apache 207 und seine Band haben am Dienstagabend das erste ihrer vier ausverkauften Konzerte in der Schleyerhalle gegeben. Kritik, Fotos und Setlist von einer außergewöhnlichen Show.
Von Michael Werner
Konzert in der Porsche-Arena: Kerstin Ott holt in Stuttgart Andrea Berg auf die Bühne

Konzert in der Porsche-Arena Kerstin Ott holt in Stuttgart Andrea Berg auf die Bühne

Die unkonventionelle Schlager-Queen: Kerstin Ott überrascht beim Konzert in der Porsche-Arena in Stuttgart die Fans nicht nur mit dem Besuch eines Stargasts aus Kleinaspach.
Von Thomas Morawitzky
Regisseur von „Good Bye, Lenin!“: S-Bahn in die Freiheit – So ist „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“

Regisseur von „Good Bye, Lenin!“ S-Bahn in die Freiheit – So ist „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“

Mit „Good Bye, Lenin!“ schrieb Wolfgang Becker Kinogeschichte. Sein letzter Film „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ erzählt von verfälschter deutscher Geschichte.
Von Kathrin Horster
„Zsömle ist weg“: Neuer Roman von László Krasznahorkai: Wenn Reichsbürger putschen

„Zsömle ist weg“ Neuer Roman von László Krasznahorkai: Wenn Reichsbürger putschen

In „Zsömle ist weg“ erzählt der ungarische Literaturnobelpreisträger von einem bunten Trüppchen Monarchisten, das einen bewaffneten Aufstand plant.
Von Stefan Kister
Raul Malo: US-Musiker im Alter von 60 Jahren gestorben

Raul Malo US-Musiker im Alter von 60 Jahren gestorben

Als Frontmann der Band The Mavericks wurde Raul Malo berühmt. Jetzt ist er im Alter von 60 Jahren gestorben.
Literaturhaus Stuttgart: Hippe Homeschooling-Mütter proben die Revolution

Literaturhaus Stuttgart Hippe Homeschooling-Mütter proben die Revolution

Familie und Mutterschaft werden zum Schlachtfeld demokratiegefährdender Bewegungen – darüber haben die Autorinnen Hannah Lühmann und Mithu Sanyal im Literaturhaus diskutiert.
Von Eva-Maria Manz
Weitere Artikel zu Nachruf Staatsgalerie Stuttgart
 
 