Zum Tod von Peter Beye „Mr. Staatsgalerie“ ließ Stuttgart glänzen
Peter Beye ist tot. Was bleibt von dem Mann, der als Direktor die Staatsgalerie Stuttgart zwischen 1969 und 1994 in die erste Reihe deutscher Kunstmuseen katapultierte?
Am 31. März 1994 schreitet Peter Beye, der Grandseigneur mit dem schier ewig jungenhaften Lächeln, nach 25 Jahren ein letztes Mal als Direktor durch die Sammlungsräume der Staatsgalerie Stuttgart. Längst ist Beye „Mr. Staatsgalerie“. Untrennbar ist ja der Aufstieg der Staatsgalerie Stuttgart in die erste Riege der deutschen Kunstmuseen mit seinem Namen verbunden, nicht weniger die durch Kooperationen etwa mit der Londoner Tate Gallery unterstrichene internationale Strahlkraft. Am vergangenen Montag ist Peter Beye im Alter von 93 Jahren in Stuttgart gestorben. Dies bestätigte das direkte Umfeld des am 26. Februar 1932 geborenen Kunsthistorikers.