Nach langer Pause meldet sich die kanadische Sängerin Nelly Furtado kraftvoll mit ihrem Album „7“ zurück. Im Spätsommer ist sie in Hamburg, Berlin und München zu sehen.

Nelly Furtado erlebt derzeit ein Großes Comeback – musikalisch, visuell und persönlich. Die kanadische Sängerin, die Anfang der 2000er Jahre mit Hits wie „I’m Like a Bird“, „Promiscuous“ und „Say It Right“ weltberühmt wurde, hatte sich 2024 mit ihrem neuen Album „7“ kraftvoll zurückgemeldet. Nun auch in diesem Jahr mit Konzerten in Deutschland.

Nach einer längeren Auszeit vom Rampenlicht, in der sie sich unter anderem auf ihr Privatleben konzentrierte, setzt sie nun wieder klare künstlerische Akzente – und sorgt dabei gleichzeitig für Diskussionen in den sozialen Medien.

Das neue Album von der 46-Jährigen kombiniert moderne Pop-Elemente mit Dance, Latin und Elektro und enthält Kollaborationen mit Tove Lo, Juanes und SG Lewis, wie die Sängerin der Vogue in einem Interview verraten hatte.

Nelly im August 2025 auch in Deutschland zu hören

Im Spätsommer 2025 kehrt Nelly Furtado live auf die deutschen Bühnen zurück. Fans dürfen sich auf energiegeladene Auftritte in Hamburg, Berlin und München freuen:

Body Positivity und Selbstliebe sind Furtado wichtig

Parallel dazu wurde ihre Gewichtszunahme in den Medien und sozialen Netzwerken thematisiert. Während einige sie für ihre Selbstakzeptanz feiern, erntet sie im Netz viel Bodyshaming – besonders nach einem Auftritt beim Boardmasters Festival 2025, bei dem sie ein eng anliegendes und Körperbetontes Outfit trug.

Furtado, die mittlerweile Mutter von drei Kindern ist, reagiert selbstbewusst und betont, dass ihre körperlichen Veränderungen ein wichtiger Teil ihres persönlichen Weges sind.

Auf Social Media zeigt sich der Popstar nicht nur in ihren auffälligen Bühnenkostümen, sondern auch ganz natürlich – im Bikini und ganz ohne Make-up. Kürzlich postete sie unter einem Bikini-Foto: „hab ein körperneutrales 2025, aber am wichtigsten: liebe mit jeder Faser deines Herzens. Danke für alle Erinnerungen in diesem Jahr“ und strahlt damit eine starke Botschaft von Body Positivity an ihre Fans aus.