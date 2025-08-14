Nach langer Pause meldet sich die kanadische Sängerin Nelly Furtado kraftvoll mit ihrem Album „7“ zurück. Im Spätsommer ist sie in Hamburg, Berlin und München zu sehen.
14.08.2025 - 16:33 Uhr
Nelly Furtado erlebt derzeit ein Großes Comeback – musikalisch, visuell und persönlich. Die kanadische Sängerin, die Anfang der 2000er Jahre mit Hits wie „I’m Like a Bird“, „Promiscuous“ und „Say It Right“ weltberühmt wurde, hatte sich 2024 mit ihrem neuen Album „7“ kraftvoll zurückgemeldet. Nun auch in diesem Jahr mit Konzerten in Deutschland.