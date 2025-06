25 000 Beschäftigte schicken Protestschreiben an die Geschäftsleitung von Bosch. Vom nächsten Jahr an gibt es keine Sonderzahlungen mehr bei Betriebsjubiläen.

Eine Kundgebung vor den Toren des Bosch-Forschungszentrums in Renningen und 25 000 unterzeichnete Protest-Postkarten an die Geschäftsleitung: Mitarbeiter des Technologiekonzerns Bosch wehren sich gegen die Streichung von Sonderleistungen, die von der Unternehmensleitung diese Woche bekannt gemacht wurden. Wie Bosch bestätigte, werden Zahlungen und Sonderurlaub bei Jubiläen der Betriebszugehörigkeit vom nächsten Jahr an ersatzlos gestrichen.