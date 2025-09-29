Zuschlag für Nachwuchs: Zweierlei Maß bei Kindern von Beamten

Bund plant Gesetz zur Anpassung

Wie kann das sein, obwohl das Leben für Landes- und Bundesbeamte im Südwesten natürlich gleich teuer ist? Der Grund ist simpel: Beim Umsetzen der Karlsruher Urteile ist der Bund ungleich langsamer als die Länder. Im Spätherbst 2024 wollte die Ampel-Koalition die Besoldung endlich anpassen, doch dann ließ die FDP die Regierung platzen – und das Vorhaben von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) lag auf Eis. Nun, fast ein Jahr später, geht ihr Nachfolger Alexander Dobrindt (CSU) es wieder an. Demnächst will er einen Gesetzesvorschlag einbringen, mit dem auch die Vorgaben aus Karlsruhe erfüllt werden. In den letzten Wochen, heißt es beim Beamtenbund in Berlin, habe der neue Vorsitzende Volker Geyer dazu viele politische Gespräche geführt; nun zeichne sich eine „echte Modernisierung“ der Besoldung ab. Nach „knapp fünf Jahren Stillstand“, den man wiederholt scharf kritisiert habe, sei es dafür auch höchste Zeit.