 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Zweierlei Maß bei Kindern von Beamten

Zuschlag für Nachwuchs Zweierlei Maß bei Kindern von Beamten

Zuschlag für Nachwuchs: Zweierlei Maß bei Kindern von Beamten
1
Dringt auf Modernisierung der Besoldung: Volker Geyer vom Beamtenbund Foto: dpa

Landesbeamte erhalten vom dritten Kind an fast 1000 Euro extra, Bundesbeamte im Land dagegen nur gut 450 Euro. Wie kann das sein bei sonst gleichen Bedingungen?

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Sind Kinder von Beamten mehr wert als der Nachwuchs von Nichtbeamten? Diese Frage wird in Baden-Württemberg erörtert, seit der „kinderbezogene Familienzuschlag“ für Staatsdiener in den Blick gerückt ist: 989,17 Euro monatlich zahlt das Land ihnen vom dritten Kind an, zusätzlich zum Kindergeld. Begründung: Damit würden Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur angemessenen Alimentation aus dem Jahr 2020 umgesetzt. Nun stellt sich eine weitere seltsame Frage: sind Kinder von baden-württembergischen Beamten mehr wert als die Kinder von Bundesbeamten, die in Baden-Württemberg wohnen und arbeiten? Da für alle die gleiche Verfassung gilt, dürfte das eigentlich nicht sein. Doch bei Bundesbeamten – etwa bei Zoll, Polizei, Gerichten oder Bundeswehr – fällt der Zuschlag vom dritten Kind an nicht einmal halb so hoch aus: 456,06 Euro sind es laut der aktuellen Besoldungstabelle.

 

Bund plant Gesetz zur Anpassung

Wie kann das sein, obwohl das Leben für Landes- und Bundesbeamte im Südwesten natürlich gleich teuer ist? Der Grund ist simpel: Beim Umsetzen der Karlsruher Urteile ist der Bund ungleich langsamer als die Länder. Im Spätherbst 2024 wollte die Ampel-Koalition die Besoldung endlich anpassen, doch dann ließ die FDP die Regierung platzen – und das Vorhaben von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) lag auf Eis. Nun, fast ein Jahr später, geht ihr Nachfolger Alexander Dobrindt (CSU) es wieder an. Demnächst will er einen Gesetzesvorschlag einbringen, mit dem auch die Vorgaben aus Karlsruhe erfüllt werden. In den letzten Wochen, heißt es beim Beamtenbund in Berlin, habe der neue Vorsitzende Volker Geyer dazu viele politische Gespräche geführt; nun zeichne sich eine „echte Modernisierung“ der Besoldung ab. Nach „knapp fünf Jahren Stillstand“, den man wiederholt scharf kritisiert habe, sei es dafür auch höchste Zeit.

Weitere Themen

Rhein-Neckar-Kreis: Hund beißt Jungen - Polizei sucht Halterin

Rhein-Neckar-Kreis Hund beißt Jungen - Polizei sucht Halterin

Ein Siebenjähriger ist auf dem Heimweg. Er läuft an einer Frau vorbei, die einen kleinen Hund an der Leine hat. Das Tier ist gar nicht friedlich.
Zuschlag für Nachwuchs: Zweierlei Maß bei Kindern von Beamten

Zuschlag für Nachwuchs Zweierlei Maß bei Kindern von Beamten

Landesbeamte erhalten vom dritten Kind an fast 1000 Euro extra, Bundesbeamte im Land dagegen nur gut 450 Euro. Wie kann das sein bei sonst gleichen Bedingungen?
Von Andreas Müller
Landkreis Calw: Wohnhausbrand in Gechingen: Polizei prüft versuchte Tötung

Landkreis Calw Wohnhausbrand in Gechingen: Polizei prüft versuchte Tötung

In Gechingen brennt es in einem Haus. Zwei Senioren werden teils schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.
Dietingen im Kreis Rottweil: Paar irrt mit Auto durch Industriegebiet und wählt Notruf

Dietingen im Kreis Rottweil Paar irrt mit Auto durch Industriegebiet und wählt Notruf

Ein Ehepaar verirrt sich so gründlich, dass die Polizei helfen muss – und selbst das klappt nicht sofort.
Heilbronn: Mann heizt Wohnung mit Holzkohlegrill - sechs Verletzte

Heilbronn Mann heizt Wohnung mit Holzkohlegrill - sechs Verletzte

Ein Mann holt in Heilbronn seinen Grill vom Balkon in die Wohnung. Giftige Gase entstehen - und die werden für alle in dem Mehrparteienhaus gefährlich.
Schwarzer Donnerstag: Als die CDU die Macht verzockte

Schwarzer Donnerstag Als die CDU die Macht verzockte

Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) eskalierte den Konflikt um Stuttgart 21, weil er glaubte, nur so noch die Landtagswahl 2011 gewinnen zu können. Das riskante Spiel verlor er.
Von Reiner Ruf
Baustellen-Unfall Hochbrücke Horb: So ist der Stand der Ermittlungen

Baustellen-Unfall Hochbrücke Horb So ist der Stand der Ermittlungen

Vor mehr als vier Monaten stürzten drei Bauarbeiter an der Hochbrücke zu Tode. Der Schwarzwälder Bote berichtet darüber, was die Staatsanwaltschaft ermittelt hat und wie Baufirma Porr und das RP Karlsruhe reagieren.
Von Jürgen Lück
Ärger nach VfB-Spiel: Schon wieder müssen Fahrgäste am Bahnhof übernachten

Ärger nach VfB-Spiel Schon wieder müssen Fahrgäste am Bahnhof übernachten

Erst ein erfolgreicher Europapokal-Abend mit dem VfB, dann Ärger bei der Heimfahrt mit dem Zug. Erneut sind Bahngäste nachts gestrandet und kamen nicht nach Hause.
Von Eberhard Wein
Amtsgericht Landau: Dritter Anlauf zu Prozess um Pflegefirma

Amtsgericht Landau Dritter Anlauf zu Prozess um Pflegefirma

Zweimal ist die Verhandlung in Landau schon geplatzt. Nun soll der Prozess gegen die Chefin einer Firma, die Senioren-Betreuerinnen aus Osteuropa vermittelt, endlich stattfinden.
Von Andreas Müller
Unglück im Ostalbkreis: Mit Gleitschirm abgestürzt – 46-Jährige schwer verletzt

Unglück im Ostalbkreis Mit Gleitschirm abgestürzt – 46-Jährige schwer verletzt

Eine 46-Jährige startet am Sonntag mit ihrem Gleitschirm. In 25 Metern Höhe wird sie offenbar von einer starken Böe erfasst – mit schlimmen Folgen.
Von Matthias Kapaun
Weitere Artikel zu Beamte Kinder BUND Modernisierung Innenminister
 