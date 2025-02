Zwangsarbeiter in Nazideutschland

red/AFP 25.02.2025 - 18:22 Uhr

Ein 102 Jahre alter Franzose hat für seine Zeit als Zwangsarbeiter in Nazideutschland vor Gericht eine Entschädigung vom französischen Staat verlangt. „Es ist ein Prozess für die Geschichte und zur Erinnerung, solange ich noch Zeugnis ablegen kann“, sagte Albert Corrieri am Dienstag vor dem Beginn der Gerichtsverhandlung in Marseille.