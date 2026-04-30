Nachdem zwei Kinder unabhängig voneinander im Dunkelbereich der Terra Australis verletzt wurden, hat sich die Wilhelma nun geäußert und zieht Konsequenzen.

Der Fall zweier unabhängig voneinander in der Wilhelma verletzten Kinder stellt die Stuttgarter Polizei vor ein Rätsel. Beide Kinder im Alter von drei und sechs Jahren sollen im Dunkelbereich der Terra Australis von bislang Unbekannten mutwillig verletzt worden sein. Die Wilhelma hat sich nun zu den Vorfällen geäußert und zieht Konsequenzen.

Laut Polizei befand sich das dreijährige Kind am Sonntag gegen 10.15 Uhr im Dunkelbereich der Terra Australis auf dem Arm seiner Mutter, als es plötzlich aufschrie. Die Mutter entdeckte daraufhin eine kleine Wunde am Bein ihrer Tochter. Auch der Sechsjährige war am Mittwoch gegen 14.15 Uhr mit seiner Familie in diesem Dunkelbereich – auch er schrie auf und erlitt eine kleine Wunde am Rücken. Eine Suche nach etwas Scharfkantigem im Dunkelbereich verlief negativ, sodass die Polizei nicht ausschließen kann, dass die Verletzungen mutwillig zugefügt wurden.

Wilhelma verweist auf Ermittlungen der Polizei

Diesem Kenntnisstand kann die Wilhelma derzeit nichts hinzufügen. In einer Pressemitteilung betont der Stuttgarter Zoo die enge Zusammenarbeit mit der Polizei. „Auch wir haben ein großes Interesse an einer schnellen und umfassenden Aufklärung der Vorfälle und haben bereits Maßnahmen für die Sicherheit unserer Besuchenden getroffen“, heißt es in der Mitteilung. Demnach schließt der Zoo aus Vorsorgegründen und zum Schutz der Besucherinnen und Besucher den Nachttierbereich der Terra Australis vorübergehend.

Die Wilhelma verweist dabei auf die laufenden Ermittlungen der Polizei und bittet Zeugen, die Hinweise zu den mysteriösen Fällen geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3600 bei der Stuttgarter Polizei zu melden.