Nachdem zwei Kinder unabhängig voneinander im Dunkelbereich der Terra Australis verletzt wurden, hat sich die Wilhelma nun geäußert und zieht Konsequenzen.
30.04.2026 - 17:18 Uhr
Der Fall zweier unabhängig voneinander in der Wilhelma verletzten Kinder stellt die Stuttgarter Polizei vor ein Rätsel. Beide Kinder im Alter von drei und sechs Jahren sollen im Dunkelbereich der Terra Australis von bislang Unbekannten mutwillig verletzt worden sein. Die Wilhelma hat sich nun zu den Vorfällen geäußert und zieht Konsequenzen.