Auto stürzt in Stadtbahntunnel – Feuerwehr per eCall alarmiert

Ein Auto stürzt am Samstagmorgen in den Eingangsbereich eines Stadtbahntunnels in Stuttgart-Nord. Die Feuerwehr wird vom automatischen Notrufsystem eCall alarmiert und befreit die Schwerverletzten. Der Stadtbahnverkehr ist unterbrochen.

Matthias Kapaun 03.08.2024 - 09:03 Uhr

Ein Auto ist am Samstagmorgen in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord auf Höhe der Auerbachbrücke in den Eingangsbereich des Stadtbahntunnels gestürzt. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die Bergungsarbeiten sind aktuell noch in vollem Gange, der Stadtbahnverkehr ist in diesem Bereich unterbrochen. (Stand: 8.45 Uhr)