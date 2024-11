In der Esslinger Altstadt sind am Donnerstagmorgen Schüsse gefallen, kurz darauf hat es ein Feuer gegeben. Zwei Menschen sind aufgrund eines Mietstreits gestorben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an.

red/dpa 15.11.2024 - 06:49 Uhr

Einen Tag nach dem eskalierten Mietstreit in Esslingen mit zwei Toten und zwei Verletzten gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat weiter. Nach Angaben der Polizei ist unter anderem noch unklar, wie genau es dazu kam, dass in dem Haus in der Altstadt auch ein Feuer ausbrach.