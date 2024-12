Zweifacher VfB-Torschütze in Bremen

Mit seinem Doppelpack hat Ermedin Demirovic dem VfB einen wichtigen Auswärtspunkt gesichert. Als Torjäger hat der 26-Jährige einen Lauf. Auch, weil er in Bremen einen klaren Plan hatte.

Heiko Hinrichsen 01.12.2024 - 12:19 Uhr

Manchmal ist auch für einen Torjäger, der so viel von seinem natürlichen Instinkt profitiert, eine ordentliche Vorbereitung die halbe Miete. So war das zumindest bei dem Heber des Stuttgarter Matchwinners Ermedin Demirovic hinweg über den Bremer Torhüter Michael Zetterer (84.), der den Endstand von 2:2 bedeutete – und der damit auch die VfB-Fans vor Freude jubelnd in die Höhe lupfte.