Markus Gaugisch kümmert sich neben seiner Tätigkeit als Frauenhandball-Bundestrainer ab sofort als Individualcoach um Perspektivspieler des HBW Balingen-Weilstetten.
10.03.2026 - 11:32 Uhr
Kurzfristig kämpft der Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten in dieser Saison um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Chancen als aktueller Tabellenzweiter stehen für die Mannschaft von Trainer Matti Flohr vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag (17 Uhr) gegen die Eulen Ludwigsburg alles andere als schlecht.