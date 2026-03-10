Markus Gaugisch kümmert sich neben seiner Tätigkeit als Frauenhandball-Bundestrainer ab sofort als Individualcoach um Perspektivspieler des HBW Balingen-Weilstetten.

Kurzfristig kämpft der Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten in dieser Saison um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Chancen als aktueller Tabellenzweiter stehen für die Mannschaft von Trainer Matti Flohr vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag (17 Uhr) gegen die Eulen Ludwigsburg alles andere als schlecht.

Verstärkung für Trainerteam Unabhängig vom Ligaalltag geht der Club weitere Schritte zur Optimierung der Nachwuchsausbildung. Die Verstärkung für den Unterbau trägt einen prominenten Namen: Markus Gaugisch. Der Frauen-Bundestrainer, der sich schon seit mehreren Jahren punktuell bei den Teams der JSG Balingen-Weilstetten einbringt, wird sich ab sofort konsequenter beim HBW in der neu geschaffenen Position „Individualcoach“ um Perspektivspieler der JSG und des HBW kümmern und das aktuelle Trainerteam verstärken.

Gaugisch wird die Tätigkeit begleitend zu seinem Job als Nationaltrainer ausüben. Der 51-Jährige soll somit weitere wichtige Impulse geben, damit sich aktuelle Bundesligaspieler individuell weiterentwickeln und kommende Bundesligaspieler ausgebildet werden.

Markus Gaugisch: Stolzer Silbermedaillen-Gewinner bei der Handball-WM 2025. Foto: IMAGO/Sven Simon

„Markus Gaugisch im leistungssportlichen Umfeld des HBW zu haben, ist ein absoluter Gewinn. Das gilt schon für die Vergangenheit, in der er immer wieder gute Impulse für Nachwuchsspieler und Nachwuchstrainer gegeben hat und auch mir regelmäßig mit Meinung und Feedback geholfen hat. Ihn nun noch weiter im System zu haben, ist super und zeigt unsere angepeilte Richtung auf. Unser Nachwuchs ist unsere HBW-Zukunft“, sagte Geschäftsführer Axel Kromer, der mit Gaugisch seit ihren gemeinsamen Bundesligajahren beim VfL Pfullingen auch freundschaftlich verbunden ist.

Auch Gaugisch freut sich auf die Zusammenarbeit: „Im Detail arbeiten und der einzelnen Spielerin über Analyse, Feedback und Empfehlung zu helfen, besser zu werden, ist ein großer Baustein meiner täglichen Arbeit beim DHB und den dafür eingeschliffenen Workflow werde ich nun auch in Balingen anwenden. Dadurch, dass bei der JSG und beim HBW aktuelle Nachwuchsnationalspieler und einige weitere vielversprechende Talente aktiv sind, engagiere ich mich quasi auch hier für den Deutschen Handball. Ich freue mich drauf.“