„Mama ist die Best(i)e“ ist ein fesselndes und amüsantes zweiteiliges Familiendrama mit Adele Neuhauser als verurteilte Mörderin, die nach Rache sinnt.
Der Film beginnt mit einer Detonation, die für eine TV-Produktion durchaus beachtlich ist; und vor allem sehr, sehr laut. Dieser mehrfach wiederholte Knalleffekt markiert den Auftakt einer Handlung, die 180 Minuten lang fesselt, da sich der für seine bissigen Dialoge bekannte Autor Uli Brée viel Zeit nehmen kann, um eine moralisch durch und durch verkommene Wiener Sippe zu sezieren: Vordergründig mag der Zweiteiler wie ein Krimi wirken, weil eine als Mörderin ihres Gatten verurteilte Frau nach zehn Jahren im Gefängnis rausfinden will, wer ihren Mann wirklich auf dem Gewissen hat, aber tatsächlich ist „Mama ist die Best(i)e“ in erster Linie ein Familiendrama. Der grafisch clever gestaltete Titel – erst ein Blutstropfen macht die „beste“ Mama zur Bestie – ist allerdings irreführend: Gloria Almeda (Adele Neuhauser) war vor ihrer Haftstrafe alles andere als eine gute Mutter, doch dieses Etikett hat sie nicht verdient.