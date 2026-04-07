Was bedeutet die schleichende Kriegsmüdigkeit für Netanjahus Regierung – und die nahenden Parlamentswahlen?
07.04.2026 - 17:46 Uhr
Es war eine weitere unruhige Nacht für viele Menschen in Israel: Im Großraum Tel Aviv schlugen von Montag auf Dienstag mehrere Fragmente iranischer Raketen ein, zertrümmerten Häuser, entfachten Brände und bohrten Krater in Straßen und Gehwege. Ums Leben kam bei dieser Angriffswelle niemand. Doch erst am Sonntag hatte eine iranische Rakete in der nordisraelischen Stadt Haifa mindestens vier Menschen getötet.