Zwischen den Zeilen abtauchen 7 Buchempfehlungen fürs Freibad, die man so schnell nicht vergisst
Noch auf der Suche nach der geeigneten Sommerlektüre? Diese sieben Bücher eignen sich für entspannte Stunden am Meer, im Freibad oder auf dem Balkon.
Noch auf der Suche nach der geeigneten Sommerlektüre? Diese sieben Bücher eignen sich für entspannte Stunden am Meer, im Freibad oder auf dem Balkon.
Der Sommer hat seine eigenen Rituale: schmelzendes Eis, flirrende Hitze, Abende unter freiem Himmel und Stunden am Wasser. Wer Glück hat, findet zudem Zeit für ein selten gewordenes Vergnügen: Ein Buch an einem Stück zu lesen. Mit der Sonne im Gesicht und den Füßen im Wasser. Für genau solche Tage haben wir sieben Bücher zusammengestellt: mal melancholisch, mal lebendig, immer lesenswert.