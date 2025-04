Zwischen Hip-Hop und Stäffele Bierdonner mit Bartek

Jede:r interessiert sich für neue Kneipen und Bars in Stuttgart. So spannend. In der Realität hängt man aber oft genug in den selben drei Läden ab. Bartek von Die Orsons hat dagegen eine Medizin gefunden: Bierdonner. Ein Spiel zum Betrinken. Und um Neues kennenzulernen.