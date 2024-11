Im Kampf um chinesische Kunden setzt Volkswagen jetzt auch auf E-Autos mit benzinbetriebener Reichweitenverlängerung. Was hält Mercedes und BMW davon ab, auf den Zug mit dem sogenannten Range Extender aufzuspringen?

Matthias Schmidt 30.11.2024 - 11:00 Uhr

Jetzt steigt auch VW ein. Der Wolfsburger Autokonzern setzt bei seiner Aufholjagd im chinesischen Markt unter anderem auf eine wiederentdeckte Technologie, die sich dort als Trend der Stunde entpuppt: Elektroautos, deren Reichweite von einem benzinbetriebenen Stromgenerator verlängert wird. Die Technik nennt sich Range Extender – und zwei der 18 neuen Modelle, die VW bis 2030 in China an den Start bringen will, sollen damit ausgestattet werden, teilte das Unternehmen mit.