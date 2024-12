Stadtkind-Wochenendtipps Bierpong meets Looping Louie, Freestyle-Rap und Karaoke

Am Wochenende vor Silvester stehen in Stuttgart alle Zeichen auf Party und Musik, um sich schon mal in Feierlaune zu bringen. Wir zeigen euch, was das Wochenende im Kessel bringt in unseren Wochenendtipps.