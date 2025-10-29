Die Narrenzunft Kübelesmarkt in Bad Cannstatt erinnert im Jubiläumsjahr an viele prominente Unterstützer – etwa an Lothar Späth und den VfB Stuttgart. Das sind die Geschichten.
Die Fasnet lockt auch viele prominente Mitstreiter an. Das wissen die Kübler in Bad Cannstatt. Schauen wir mit Olaf Betsch ins Chronikalbum der Narrenzunft. Betsch, der als Felbe unterwegs ist, seit er acht Jahre alt war, kennt auch manche Histörchen der schlitzohrigen Kübler. Sogar von einem legendären „Gerichtsprozess“ kann er erzählen. Das Chronikalbum der Kübler, die in diesem Jahr 100 Jahre alt werden, wird seit Mitte der 1950er Jahre geführt und hat einiges zu berichten.