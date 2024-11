Die USA erlauben der Ukraine den Einsatz weitreichender Waffen gegen Russland, in Deutschland flammt die Taurus-Debatte neu auf. Doch Berlin muss sich einer viel größeren Frage stellen, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 18.11.2024 - 17:07 Uhr

Es sind nun 1000 Tage. So lange ist es her, dass Russland die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen hat. Die Bilanz des Krieges ist furchtbar: Russland hat Hunderttausende Ukrainer getötet und Millionen vertrieben. Namen wie Butscha und Mariupol stehen nicht allein für zerstörte Städte, sondern für Kriegsverbrechen und den Vernichtungswillen der russischen Armee.