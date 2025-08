Mit Salat von grüner Papaya oder einem Edelfisch-Couscous haben es sich die Gäste von Noodle 1 am Stuttgarter Wilhelmsplatz gut gehen lassen – und damit Kindern in Saigon geholfen. Fanny Tran feierte das 20-jährige Bestehen ihres vietnamesischen Betriebs mit prominenter Unterstützung: Andreas Hettinger vom erneut ausgezeichneten Sternerestaurant Délice aus der Nachbarschaft bereitete für sie ein „flying buffet“ zu, der Sommelier Andreas Lutz kredenzte die Weine und auch sein Vorgänger Evangelos Pattas war mit von der Partie. Zur Hauptspeise zeigte dann die Chefin des Hauses mit zartem Hühnchen und Gemüse in einer Sesam-Chili-Soße, was die vietnamesische Küche zu bieten hat. „Für mich ist es ein ganz besonderer Abend“, sagte sie.

Freundschaft unter Gastronomen

Eine jahrelange Freundschaft verbindet die Betreiberin vom Noodle 1 mit den Kollegen vom Délice. Als Gäste hatten sie sich gegenseitig besucht, Evangelos Pattas wurde dann schließlich zum „Weinmeister“ des vietnamesischen Restaurants, dessen Weinkarte er seit langer Zeit gestaltet. Erst kürzlich hat er eine neue aufgelegt. „Es geht mir gut“, sagte der 63-Jährige, der nach dem Tod seiner Frau und dem Ausstieg aus dem Délice 900 Kilometer auf dem Jakobsweg wanderte. In der Zwischenzeit ist er wieder als Weinhändler tätig. „Das Restaurant hat mir viel gegeben“, sagte er, dass er es an Andreas Hettinger übergeben und retten konnte, freue ihn sehr. Andreas Lutz sei „ein großartiger Sommelier und fantastischer Nachfolger“, erklärte Evangelos Pattas.

Den Wein, der zum Jubiläumsfest ausgeschenkt wurde, hatten Weingüter wie Bernhard Ellwanger oder Jürgen Ellwanger für den Anlass gespendet. Auch viele Zutaten für die Gerichte – Andreas Hettinger servierte noch Garnelen in Tempura und Salat von Wassermelone und Feta – waren für die Spendenaktion kostenlos bereit gestellt worden. Bereits zum Zehnjährigen hatte Fanny Tran die gleiche Veranstaltung auf die Beine gestellt, damals waren fast 9000 Euro für das Waisenhaus Chuà Binh An in Saigon zusammengekommen, dieses Mal sollte es der gleiche Betrag werden. Seit die Gastronomin vor fast 25 Jahren in ihre alte Heimat Vietnam gereist war, unterstützt sie dort soziale Projekte. „Jedes Kind hat das Recht auf ein gutes Leben“, erklärte sie.

Ein „flying buffet“ von Andreas Hettinger bei Noodle 1 Foto: Kathrin Haasis

Fanny Tran kam mit ihrer Familie 1983 nach Deutschland, in Schwenningen wuchs sie auf. Eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin absolvierte sie ursprünglich. Als der Bruder das Lúc Lác in Stuttgart eröffnete, bearbeitete er sie so lange, bis sie bei ihm einstieg. „Ich bin dann in der Gastronomie hängen geblieben“, erzählte sie. Am Rotebühlplatz eröffnete sie die erste asiatische „Open Kitchen“, vor 20 Jahren folgte das Noodle 1 „ohne Lampions und Kitsch“, weil sie authentisch vietnamesisch mit vielen Kräutern kochen wollte. „Ich bin sehr dankbar“, sagte sie an dem Abend zu ihren Gästen, „obwohl die Zeiten in der Gastronomie gerade sehr schwer sind.“

Gastronomie sorgt für Zusammenhalt

Weil er selbst drei Kinder hat und „Kinder die Zukunft sind“, war es für Andreas Hettinger selbstverständlich bei der Spendenaktion mitzumachen. Da die beiden Lokale nicht weit voneinander entfernt liegen, kenne man sich. „Genuss bringt die Menschen zusammen“, ergänzte Andreas Lutz. Die Gäste an dem Abend waren jeweils zur Hälfte Stammgäste aus dem Noodle 1 und dem seit 1987 bestehenden Délice. „Gastronomie ist sehr wichtig für den Zusammenhalt in der Gesellschaft“, brachte der Sommelier den Sinn ihres Geschäfts auf den Punkt.