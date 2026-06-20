Die Bürgerstiftung, die größte ihrer Art im Land, ist in Stuttgart zu einem gestaltenden Faktor geworden. Sie setzt auf Ideen und Beteiligung. Ein Kommentar von Jan Sellner.
In unserer Reihe „Was läuft wirklich gut in Stuttgart“, dem Kontrastprogramm zu Stuttgart 21, den Haushaltslöchern und der ausbleibenden Opernsanierung, widmen wir uns heute der Bürgerstiftung, die genau das tut, was dringend nötig ist: „Stuttgart stärken“. Diesem selbst gesteckten Ziel wird die Bürgerstiftung seit nunmehr 25 Jahren gerecht. Verständlich, dass sie ihr Jubiläum das ganze Jahr über gebührend und selbstbewusst feiert. Allerdings nicht preisend mit viel schönen Reden, sondern ganz Bürgerstiftung-like mit Ideen, Veranstaltungen und Projekten, die zum Mitmachen einladen.