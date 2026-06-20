Die Bürgerstiftung, die größte ihrer Art im Land, ist in Stuttgart zu einem gestaltenden Faktor geworden. Sie setzt auf Ideen und Beteiligung. Ein Kommentar von Jan Sellner.

In unserer Reihe „Was läuft wirklich gut in Stuttgart“, dem Kontrastprogramm zu Stuttgart 21, den Haushaltslöchern und der ausbleibenden Opernsanierung, widmen wir uns heute der Bürgerstiftung, die genau das tut, was dringend nötig ist: „Stuttgart stärken“. Diesem selbst gesteckten Ziel wird die Bürgerstiftung seit nunmehr 25 Jahren gerecht. Verständlich, dass sie ihr Jubiläum das ganze Jahr über gebührend und selbstbewusst feiert. Allerdings nicht preisend mit viel schönen Reden, sondern ganz Bürgerstiftung-like mit Ideen, Veranstaltungen und Projekten, die zum Mitmachen einladen.

Beispielsweise an diesem Wochenende mit einem Sprachentag auf dem Kleinen Schlossplatz. Stuttgarter mit Wurzeln im Inland lernen dort von Stuttgartern mit Wurzeln im Ausland mindestens drei Sätze in anderen Sprachen, mit denen man, so die Bürgerstiftung, „im nächsten Meeting oder bei der Grillparty glänzen kann“. Ein spielerischer, niedrigschwelliger Zugang zur Sprachvielfalt und Diversität Stuttgarts.

Ideenreichtum, Kreativität, diese Eigenschaft ist bei der von der Stadt Stuttgart unabhängigen Bürgerstiftung, die auf einen wegweisenden Impuls des früheren Oberbürgermeisters Wolfgang Schuster zurückgeht, in hoher Konzentration vorhanden. Das zeigt sich in der Vielzahl von Projekten, die die Stiftung unter der Ägide von Geschäftsführerin Irene Armbruster gestartet hat und fortführt.

Die Vielfalt der Sprachen – Thema des Sprachentags der Bürgerstiftung Foto: Jan Sellner

Dazu zählen „Supp-optimal – Essen für alle“, das an mehreren Standorten in der Stadt, die zugleich Begegnungsräume sind, Essen aus geretteten Lebensmitteln ausgibt. Dazu zählt das Plaudertelefon, wo sich Menschen telefonisch begegnen, und das Café Kränzchen auf dem Pragfriedhof, wo die Begegnung wiederum physischer Natur ist.

Unsere Empfehlung für Sie Fünf Jahre Harrys Bude Wie die Stuttgarter Bürgerstiftung noch mehr Lebensmittel retten will Das Team der Lebensmittelretter und Foodsharer um die Bürgerstiftung hat Großes vor. Dazu zählt die Gründung einer gemeinnützigen GmbH, um mehr bewirken zu können.

Dazu zählt auch die „Demokratische Stadt“ mit dem Ziel, Nachbarschaftsinitiativen und die Kommunalpolitik miteinander zu vernetzen, oder das Demenz-Projekt „Unvergessen“, das Palliativ-Netz Stuttgart oder auch „WelcoMentor“, ein Zusammenschluss verschiedener Mentoring-Programme, der anstrebt „Tandems“ aus 6000 Einheimischen mit 6000 Zugezogenen zu bilden. Dazu kommt die Arbeit der angeschlossenen Treuhandstiftungen, wie der Stuttgarter Kinderstiftung und die Frauenstiftung sowie ein Hilfsfonds „Zuflucht Stuttgart“ für Geflüchtete aus der Ukraine.

Die Stiftung hat das Fundament der Stadtgesellschaft verbreitert

Die Liste der Projekte, Initiativen und Aktivitäten ist lang und wird länger und man fragt sich, wie sich dies alles mit einem überschaubar großen Team bewerkstelligen lässt. Gelingen kann dies nur, weil zum Faktor Kreativität noch eine zweite Eigenschaft hinzukommt: die Fähigkeit Kooperationen einzugehen, Partner und Spender zu finden und runde Tische zu bilden, aus denen die notwendige Akzeptanz erwächst.

Ein Chor aus ehemaligen Preisträgern bei der Bürgerpreis-Verleihung 2026 im Porsche-Museum Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Festzustellen ist: Die Investition der 175 Gründungsstifter vor 25 Jahren hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Der Bürgerstiftung ist es gelungen, verschiedenste Akteure in Stuttgart zusammenzuführen und das Ehrenamt zu stärken - auch durch den alle zwei Jahre vergebenen Bürgerpreis. Sie hat wichtige Anstöße in die Stadt hineingegeben und das Fundament der aktiven Stadtgesellschaft langfristig verbreitet.

So darf es, so sollte es weitergehen Die Chancen dafür stehen gut, denn zurücklehnen ist nicht die Art der dort handelnden Personen. Glückwunsch Bürgerstiftung! Oder wie man am Tag der Sprachen sagen würde: Cestitam!, Gōng xi!, Tebrikler! Congratulazioni!