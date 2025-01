Die israelische Soziologin Eva Illouz ist eine der wichtigsten Intellektuellen unserer Zeit. Ihre Arbeiten führen in den affektiven Glutkern der Gegenwart. Nun hält sie die Stuttgarter Zukunftsrede.

Stefan Kister 30.01.2025 - 19:08 Uhr

Selten war die Frage, was in der nächsten Zeit auf uns zukommt, so akut, wie in dem gereizten Gesamtklima, in dem Friedens- und Weltordnungen zerbröseln, Demokratien erodieren und die Voraussetzungen für geteilte Überzeugungen in digitalen Filterblasen zerplatzen. In Stuttgart sind im Zweijahresrhythmus für den Blick ins Ungewisse Persönlichkeiten aus Literatur, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zuständig. Nach den Schriftstellern Daniel Kehlmann und Liao Yiwu hält am 4. Februar die israelische Soziologin Eva Illouz die 3. Stuttgarter Zukunftsrede. Sie ist eine der gefragtesten Intellektuellen unserer Zeit und der Titel ihres jüngsten Buches bringt die Lage ganz gut auf den Punkt: „Explosive Moderne“.