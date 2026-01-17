 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Experten bewerten Idee – „klotzen statt kleckern“

470.00 Euro für Stuttgart-Sign Experten bewerten Idee – „klotzen statt kleckern“

470.00 Euro für Stuttgart-Sign: Experten bewerten Idee – „klotzen statt kleckern“
1
Toronto als Vorbild: Das dortige Sign kostete 760.000 kanadische Dollar, was ebenfalls rund 470.000 Euro entspricht. Foto: IMAGO/NurPhoto

„Völlig illusorische Idee“ oder „passend zu Stuttgarts Image“? Zwei Experten bewerten die Idee des 470.000 Euro teuren Stadt-Signs unterschiedlich.

Familie/Bildung/Soziales: Lisa Welzhofer (wel)

470.000 Euro? Als Gernot Grundey von der Summe hörte, die im jüngst verabschiedeten Doppelhaushalt der Stadt für ein Stuttgart-Sign eingestellt ist, habe er sich erst einmal setzen müssen. Grundey ist Geschäftsführer der Firma Duktus in Zuffenhausen, die auf solche übergroßen Schriftzüge spezialisiert ist. „Natürlich ist der Preis für so ein Sign nach oben offen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie so eine Summe zustande kommen soll“, sagt Grundey. Selbst wenn man sämtliche Kosten drumherum für Planung und Installation hineinrechne.

 

Seit 12 Jahren fertigen Grundeys Mitarbeiter in Zuffenhausen Stadt-Schriftzüge für Kommunen in ganz Deutschland, etwa zehn pro Jahr. Das Sindelfinger Exemplar beispielsweise stammt von ihnen und jenes in Nagold. Aber auch in Heiligenhafen, Rostock oder Fulda leuchten Buchstaben aus der Duktus-Werkstatt. Eine Rechnung über fast eine halbe Million hat der Geschäftsführer noch nie ausgestellt.

Seine Objekte, meist aus Kunststoff gefertigt und mit Styropor gefüllt, gibt es ab 12.000 Euro für die unbeleuchtete Variante. Häufig kosteten die Exemplare um die 20.000 Euro. „Sehr selten werden es mehr als 50.000 Euro, sagt Grundey. Der Preis hänge davon ab, ob das Modell von innen heraus leuchten soll, eine Konturbeleuchtung hat oder, etwa mit Bodenflutern, indirekt beleuchtet wird.

Stuttgart-Sign soll unterschiedlich leuchten können

Nun schwebt der antragstellenden CDU-Fraktion für Stuttgart allerdings Aufwändigeres vor, wie der Fraktionsvorsitzender Alexander Kotz unserer Zeitung erklärte. Nach seinen Vorstellungen soll das Sign „personenhoch“ und „möglichst mit kompletter LED-Technik ausgestattet sein“, sodass es in unterschiedlichen Farben leuchten, man darauf auch Grafiken und Videos darstellen kann.

„So könnte der Schriftzug zum Tag der Deutschen Einheit mit bewegten Schwarz-rot-gold-Farben leuchten, zum CSD in Regenbogenfarben oder auch mit der skizzierten Skyline von Stuttgart“, sagt Kotz. Als Standort ist der Marktplatz, vor dem linken Flügel des Rathauses, in der Nähe des neuen Haus’ des Tourismus angedacht.

Unsere Empfehlung für Sie

Diskussion um Stuttgart-Sign: Auch in mageren Zeiten darf sich die Stadt etwas gönnen – aber kein Selfie-Sign

Diskussion um Stuttgart-Sign Auch in mageren Zeiten darf sich die Stadt etwas gönnen – aber kein Selfie-Sign

Trotz knapper Kasse muss sich Stuttgart Freudebringendes leisten, findet unsere Autorin. Der 470.000 Euro teure Stadt-Schriftzug ist allerdings die falsche Investition.

Aber selbst für ein solches Exemplar hält Grundey den Betrag für zu hoch gegriffen. Soll die Oberfläche der Buchstaben wie ein riesiger Screen funktionieren, müssten dafür passgenaue LED-Panels angefertigt werden, sagt er. Aber mehr als 200 000 Euro Kosten sieht er hier nicht zusammen kommen. Wobei für ihn die Frage ist, ob es überhaupt ein solch High-End-Produkt für Stuttgart braucht. „Je mehr Technik darin steckt, umso empfindlicher werden die Anlagen, umso wartungsintensiver sind sie.“ Grundey würde der Stadt ein indirekt beleuchtetes Modell empfehlen, temporär ließen sich darauf auch von außen Motive projizieren. Die jetzige Idee hält er für „völlig illusorisch“.

Wenn schon, denn schon, sagt Stephan Bingemer, Professor für Tourismus an der Hochschule Heilbronn. Foto: HS Heilbronn

Stephan Bingemer, Professor für Zukunft und Technologie des Tourismus an der Hochschule Heilbronn, hingegen, ist der Idee eines spektakulären Stuttgart-Schriftzugs nicht abgeneigt, nach dem Motto „klotzen statt kleckern“. – „Wenn man sich als Landeshauptstadt für ein Sign entscheidet, sollte es auch etwas Außergewöhnliches sein, sonst kann man es gleich lassen“, sagt er. Der aufgerufene Preis stört ihn dabei aus tourismustheoretischer Sicht nicht. Für andere Marketingmaßnahmen – etwa eine Olympiabewerbung – würden sehr viel höhere Summen aufgerufen, sagt Bingemer.

Ein technisch ausgefeiltes Objekt passe außerdem zum Image Stuttgarts als Standort für Ingenieurs- und Hochtechnologiekunst. Wobei er beim Stichwort Image schon beim Grundsätzlichen zu dem Thema angelangt ist.

Sign muss mit Geschichte verbunden sein

Ein solches Stadt-Signet sollte nämlich niemals allein stehen, sondern eingebunden sein in ein ein Stadtmarketing- und Tourismuskonzept, das ein bestimmtes Bild, eine Geschichte der Kommune transportiere . „Einfach nur Stadt-Lettern hinstellen und sonst nichts tun, funktioniert nicht“, sagt Bingemer. Als Beispiel nennt er den berühmten Hollywood-Schriftzug. Der funktioniere als millionenfach abgelichtetes Fotomotiv deshalb so gut, weil die ganze schillernde Aura des Filmstandorts damit verknüpft sei. Neben dem Schriftzug müsse es also entsprechende Kampagnen und Veranstaltungen geben, die Stuttgart als lohnenswertes Ziel in den Köpfen von potenziellen Besuchern verankerten. Hier habe die Stadt insbesondere Potenzial im Individualtourismus, da solche Signs für Geschäftsreisende und Messebesucher weniger relevant sind, sagt Bingemer.

Der Experte warnt allerdings davor, mit dem Stuttgart-Sign falsche Erwartungen zu verknüpfen. „Ein Schriftzug bringt nicht von selbst mehr Touristen nach Stuttgart“, sagt Bingemer. Zumindest gebe es keine verlässlichen Studien dazu. Der Schriftzug sei eher als Mittel zu sehen, in den sozialen Medien Aufmerksamkeit zu erzeugen, indem Fotos davon geteilt werden. Durchaus sei er auch ein Identifikationsobjekt für die Bürgerinnen und Bürger. Je origineller, künstlerischer und ausgefeilter das Sign sei, umso größer die Chance, dass die Stuttgarter es als Teil ihrer Stadtkultur begreifen.

Amsterdam-Sign wird wieder abgebaut

Eine Erfahrung, die auch Gernot Grundey in seiner praktischen Arbeit gemacht hat. Die Stadt-Symbole würden überall gut aufgenommen, sagt er, gerieten zu Treffpunkten der Einheimischen, vor allem, wenn sie Sitzgelegenheiten integrierten. Graffiti oder Vandalismus seien sehr selten, sagt Grundey. „Es passiert eher etwas aus Versehen, wenn zum Beispiel eine 15-köpfige Gruppe eines Junggesellenabschieds drauf klettert.“

Dass ein Erfolg manchmal aber auch das Ende eines solchen Objekts bedeuten kann, macht das Beispiel Amsterdam deutlich. Dort entwickelte sich das „I amsterdam“-Logo zu einem solchen Besuchermagneten, dass der Platz ständig überfüllt war und es 2018 abgebaut wurde. „Ein Sign kann Besucherströme lenken und auf einen bestimmten Ort konzentrieren. Damit kann es aber auch Menschen von anderen Attraktionen der Stadt abziehen“, sagt Stephan Bingemer.

Die Abstimmung

Doppelhaushalt 2026/27
In der Sitzung zur Verabschiedung des Doppelhaushalts am 19. Dezember 2025 stimmte laut Stadt eine knappe Ratsmehrheit samt Oberbürgermeister für das Stuttgart-Sign: 30 Stimmen gab es dafür, 27 dagegen, 3 Gemeinderatsmitglieder enthielten sich. Dafür stimmten Grüne, CDU, Frank Nopper und zwei Mitglieder der Freien Wähler. Dagegen stimmten SPD/Volt, Linksbündnis, FDP, AfD, Gruppe Puls sowie der Einzelstadtrat Thomas Rosspacher. Drei Räte der Freien Wähler enthielten sich.

Diskussion
Bereits im Vorfeld, aber auch seither, wird diskutiert, ob so eine Ausgabe in Zeiten knapper Haushaltskassen sinnvoll und vermittelbar sei. Zumal es in Stuttgart bereits auf der Königstraße und vor dem Stadtpalais Stadtschriftzüge gibt, allerdings in kleinerer Variante als der jetzt anvisierten.

Weitere Themen

470.00 Euro für Stuttgart-Sign: Experten bewerten Idee – „klotzen statt kleckern“

470.00 Euro für Stuttgart-Sign Experten bewerten Idee – „klotzen statt kleckern“

„Völlig illusorische Idee“ oder „passend zu Stuttgarts Image“? Zwei Experten bewerten die Idee des 470.000 Euro teuren Stadt-Signs unterschiedlich.
Von Lisa Welzhofer
Serie in Stuttgart und der Region: Einbrüche in Schulen: Jugendliche sitzen in Untersuchungshaft

Serie in Stuttgart und der Region Einbrüche in Schulen: Jugendliche sitzen in Untersuchungshaft

An 21 Schulen in Stuttgart und der Region hat es in den Weihnachtsferien Einbrüche mit schweren Verwüstungen gegeben. Auf den Fildern hält die Serie aber schon länger an.
Von Jürgen Bock
S-Bahn Stuttgart: Defektes Signal am Nordbahnhof behoben - vereinzelt noch Verspätungen möglich

S-Bahn Stuttgart Defektes Signal am Nordbahnhof behoben - vereinzelt noch Verspätungen möglich

Eine Signalstörung am Nordbahnhof sorgte am Freitagabend für S-Bahn-Chaos auf mehreren Linien. Kurz nach 22 Uhr wurde die Störung behoben.
Von Philip Kearney/alp
Beraterin aus Stuttgart: „Kinder sind oft große Rohkost-Fans“ – Ernährungs-Tipps fürs Kita-Alter

Beraterin aus Stuttgart „Kinder sind oft große Rohkost-Fans“ – Ernährungs-Tipps fürs Kita-Alter

Kinder und Essen – um dieses Thema ranken sich viele Mythen. Eine Ernährungsberaterin aus Stuttgart erklärt, welche Ängste unbegründet sind und worauf es im Kita-Alltag ankommt.
Von Valentin Schwarz
Volksfeste in Stuttgart: Sterben die Feste und Märkte aus?

Volksfeste in Stuttgart Sterben die Feste und Märkte aus?

Es ist ein Hilfeschrei. Die Schausteller und Marktkaufleute fürchten, dass immer mehr Festplätze und Märkte verschwinden. Und fordern Hilfe von den Politikern.
Von Frank Rothfuß
S-Bahn Stuttgart: Weichenstörung auf Stammstrecke – Verspätungen und Ausfälle auf allen Linien

S-Bahn Stuttgart Weichenstörung auf Stammstrecke – Verspätungen und Ausfälle auf allen Linien

Wegen einer Weichenstörung bei der Haltestelle Schwabstraße kommt es am Freitagnachmittag kurzzeitig zu Verspätungen und Ausfällen auf allen S-Bahn-Linien.
Von Philip Kearney
Tarifrunde im öffentlichen Dienst: Verdi ruft zum Streik am Dienstag auf – auch in Stuttgart

Tarifrunde im öffentlichen Dienst Verdi ruft zum Streik am Dienstag auf – auch in Stuttgart

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes setzen die Gewerkschaften auf mehr Streiks – auch in der Region. Die Länder-Arbeitgeber legen „Eckpunkte für einen Einigungskorridor“ vor.
Von Matthias Schiermeyer
Millionen-Diebstahl in Stuttgart: Neue abenteuerliche Geschichte: Wurden die Diebe ausgeraubt?

Millionen-Diebstahl in Stuttgart Neue abenteuerliche Geschichte: Wurden die Diebe ausgeraubt?

Im Fall eines Millionendiebstahls aus einer Sicherheitsfirma in Stuttgart hat ein Angeklagter neue Details berichtet. Dabei kommt eine erstaunliche Wendung zur Sprache.
Von Christine Bilger
SSB erneuert den Fuhrpark: 56 Millionen Euro vom Land für 30 neue Stadtbahnen in Stuttgart

SSB erneuert den Fuhrpark 56 Millionen Euro vom Land für 30 neue Stadtbahnen in Stuttgart

Der Fuhrpark der Stuttgarter Straßenbahnen AG muss erneuert und ausgebaut werden, um das Angebot erhalten und verbessern zu können – mit großzügiger Unterstützung des Landes.
Von Alexander Müller
Am Flughafen Stuttgart: Mutmaßlicher IS-Kämpfer – Ermittler greifen bei der Passkontrolle zu

Am Flughafen Stuttgart Mutmaßlicher IS-Kämpfer – Ermittler greifen bei der Passkontrolle zu

Ein 18-Jähriger wollte von Stuttgart in die Türkei und weiter nach Syrien fliegen – offenbar für die Terrororganisation Islamischer Staat. Doch dann klickten die Handschellen.
Von Wolf-Dieter Obst
Weitere Artikel zu Stuttgart Marketing Stadtmarketing
 
 