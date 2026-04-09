50 Jahre Klett-Passage: Als in Stuttgart schon mal ein Bahnhof vergraben wurde

Verkehrswege rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof zu vergraben, ist fast schon so etwas wie eine Tradition in der Landeshauptstadt. Lange bevor die Idee zu Stuttgart 21 geboren wurde, ging man rund um den Bonatzbau gerne in den Untergrund. Vor 50 Jahren, am 9. April 1976, hatte das Buddeln ein vorläufiges Ende gefunden: die ersten Straßenbahnen fuhren in den neuen Halt im Untergrund ein. Die Zeiten der Bahnen vor dem Bonatzbau waren damit endgültig zu Ende. Die Haltestelle Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) ist nun ein halbes Jahrhundert alt.