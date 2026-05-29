Unter dem Motto „Gemeinsam älter – gemeinsam stärker“ vergibt die Ferry-Porsche-Stiftung in diesem Jahr eine halbe Million Euro für Projekte, die älteren Menschen ein aktives, selbstbestimmtes und würdevolles Leben in Gemeinschaft helfen zu ermögliche. Die Stiftung konzentriert sich dabei, wie bei den Ausschreibungen in den Vorjahren, auf die Unternehmensstandorte Baden-Württemberg und Sachsen. Die Zahl der Bewerbungen ist auf 200 beschränkt.

Unter diesen wurden nun 30 Finalisten ausgewählt. Sie haben Gelegenheit, ihre Projekte einem Expertenkreis vorzustellen. Anschließend entscheidet eine Jury über die Preisträger; ihr gehören unter anderem Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper und Joachim Dorfs, Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, in beratender Funktion an. Zu den Nominierten zählen aus lokaler Sicht der Regionalverband Stuttgart der Johanniter-Unfallhilfe, und die Sturzhilfe 2.0 des Health Campus der Robert-Bosch-Stiftung. Mit dem Finaleinzug haben die 30 Nominierten bereits eine Förderung von je 5000 Euro sicher. Die Stiftung vergibt außerdem drei erste Plätze (je 50.000 Euro), sechs zweite Plätze (je 25.000 Euro) und neun dritte Plätze (je 10.000 Euro). Alle Nominierten haben zudem die Chance auf zwei mit je 30.000 Euro dotierte Sonderpreise. Die Namen der Gewinner werden bei der Preisverleihung am 10. September in Stuttgart bekannt gegeben.

Die Sieger werden am 10. September bekannt gegeben

Ziel der Ferry-Porsche-Challenge 2026 sei es, die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern, Vereinsamung im Alter entgegenzuwirken und durch digitale Kompetenzen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, erklärte Vorstandsmitglied Yvonne A. Engel-Schwarz. Dabei stünden der Übergang in den Ruhestand, altersgerechte Bildungs- und Aktivitätsangebote sowie der Dialog zwischen den Generationen im Blickpunkt. Die vorgeschlagenen Projekte zeigten, „wie stark unsere Gesellschaft im Miteinander sein kann“.

Mehr Informationen gibt es online unter: www.ferry-porsche-challenge.de