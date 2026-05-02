Die deutsch-französische Freundschaft ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Davon zeugt das 75-Jahr-Jubiläum des Instituts français in Stuttgart. Ein Kommentar von Jan Sellner.
02.05.2026 - 07:00 Uhr
Bonjour Stuttgart! Am Sonntag enden die 22. deutsch-französischen Wochen. Zur Finissage spielt der französische Pianist Jonathan Fournel im Kursaal Werke von Beethoven und Chopin – der Schlussakkord eines zwölftägigen dichten Programms, das mit einer Gala anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Instituts français in Stuttgart begann.