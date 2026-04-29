 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Mit Ballett und Marschmusik – Winfried Kretschmann wird verabschiedet

Abschied nach 15 Jahren Mit Ballett und Marschmusik – Winfried Kretschmann wird verabschiedet

Abschied nach 15 Jahren: Mit Ballett und Marschmusik – Winfried Kretschmann wird verabschiedet
1
Winfried Kretschmann mit wehmütigem Blick beim Abschied im Neuen Schloss. Foto: Katharina Kausche/dpa

Nach 15 Jahren ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann offiziell mit einem Festakt verabschiedet worden. Seine Amtszeit bezeichnet er als Gnade.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Ist es die trockene Luft des Hochs „Winfried“, das an diesem Tag einen strahlend blauen Himmel über das Neue Schloss gespannt hat oder ist es doch die Rührung? Winfried Kretschmanns Stimme, mit der er schon so viele Reden gehalten hat, klang noch rauer als sonst an diesem Mittwoch – kurz schien sie zu brechen, dann fing sich der 77-Jährige wieder. Zuvor hatte der frühere Bundespräsident Joachim Gauck seine Arbeit gewürdigt, sein Stellvertreter Thomas Strobl und die Wissenschaftsministerin Petra Olschowski hatten Lobesreden gehalten. „Die Worte haben mich sehr berührt“, gestand Kretschmann. „‚Ich gehe ohne Wehmut’ kann ich so nicht mehr sagen.“

 

Kretschmann Gästeliste ist das „Who ist Who“ aus Baden-Württemberg

Mehr als 300 geladene Gäste waren an diesem Mittwoch im Weißen Saal des Neuen Schlosses versammelt. Nach 15 Jahren im Amt wurde Kretschmann am Mittwoch mit einem Festakt und einer Serenade des Heeresmusikkorps offiziell verabschiedet. Tänzer des Stuttgarter Balletts gaben einen Pas de Deux aus Tschaikowskys Schwanensee, Moritz Kallenberg sang für den Opernfreund Kretschmann die Arie „Il mio tesoro“ aus Mozarts Don Giovanni.

Feierlicher Abschied mit rund 300 geladenen Gästen aus der Landespolitik. Foto: Marijan Murat/dpa

Unternehmerpersönlichkeiten wie Wolfgang Grupp, Reinhold Würth und Nicola Leibinger-Kammüller waren geladen, auch Kretschmanns Amtskollegen wie die frühere Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Daneben glich die Gesellschaft einem „Who is Who“ der Landespolitik und der grünen Partei. Der frühere Außenminister Joschka Fischer saß in den Reihen ebenso wie Grünen-Urgestein Rezzo Schlauch, Ex-Oberbürgermeister Fritz Kuhn, der frühere Bundesvorsitzende Reinhard Bütikofer und die frühere Landtagsfraktionsvorsitzende Birgit Bender.

Strobl räumt mit CDU-Idee auf

Sie wissen, dass Kretschmanns Stellvertreter Thomas Strobl (CDU) Recht hatte, als er die Verabschiedung Kretschmann als historischen Moment in der Geschichte des Landes bezeichnete. Strobl stellte wohl auch in Richtung seiner eigenen Reihen klar: Dass Kretschmann so lange im Amt sei, sei kein Zufall. „So etwas passiert mal nicht einfach so.“ Kretschmann war 2011 mit einem knappen Vorsprung der Grünen vor der SPD ins Amt gekommen, obwohl die CDU mehr Stimmen bei der Landtagswahl erhalten hatte. Einige CDU-Politiker bezeichneten seine Amtszeit lange als „Unfall der Geschichte“. Er habe nicht dazu gehört, sagte Strobl: „Kretschmann kam ins Amt, um zu bleiben.“ Wenn Kretschmann im Mai aus dem Amt scheidet, wird er mit fast 5500 Tagen die längste Amtszeit eines Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg hinter sich haben – als erster grüner Ministerpräsident Deutschlands überhaupt.

Unsere Empfehlung für Sie

Ministerpräsident zieht Bilanz: Kretschmann blickt auf 15 Jahre zurück – und rät zur Zuversicht

Ministerpräsident zieht Bilanz Kretschmann blickt auf 15 Jahre zurück – und rät zur Zuversicht

Was braucht es, um aus der tiefen wirtschaftlichen Krise zu kommen? Kreativität, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) – und Zuversicht.

Unter seiner Führung setzte die Landesregierung Akzente in der Verkehrs- und Klimapolitik. Vor allem aber beschäftigte Kretschmann das Thema des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der Bürgerbeteiligung.

Ein Thema, das den früheren Bundespräsidenten Gauck mit Kretschmann verbindet. „Sie verstehen Bürgerlichkeit im Sinne eines verantwortlichen Subjekts“, sagte Gauck in seiner Rede. „So ist ein politisches Werk entstanden, das über die Grenzen des Landes hinaus strahlt.“ Und: Kretschmann habe einen Stil mitgebracht, der Zuhören und Bürgerbeteiligung als Regierungsinstrument verstanden und Vertrauen geschaffen habe. Das, so Gauck, „ist einer der Gründe, warum ihr Regieren so lange währte.“ Schon während Gaucks Amtszeit hatten die beiden mehrere gemeinsame Auftritte. 2023 hatte Kretschmann Gauck (86) zu einem Kongress geladen, bei dem die Folgen des Klimawandels für die Demokratie diskutiert wurden.

Winfried Kretschmann und das Heeresmusikkorps. Foto: Marijan Murat/dpa

Aus dem eigenen Kabinett durfte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) Kretschmanns Politik loben. Kretschmanns Art Politik zu machen, werde unzähligen Menschen im Gedächtnis bleiben, sagte sie. „Sie wird Maßstab bleiben für lange Zeit.“

Kretschmann: „Es ist doch eine Gnade“

Der Gewürdigte antwortete mit einer für seine Verhältnisse kurzen Rede und wirkte mit sich im Reinen als er sagte: „Es ist doch eine Gnade, Ministerpräsident in diesem Land zu sein.“ Seine Sorge über die Zukunft der Demokratie wollte er dennoch ausdrücken. Zweifel und Populismus müsse man Ernst nehmen. „Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Demokratie von innen erodieren.“ Mit Blick auf die künftige Landesregierung und seinen designierten Nachfolger Cem Özdemir mache ihm aber Hoffnung, dass bei der Landtagswahl „eine Regierung der Mitte nach 10 Jahren mit 60 Prozent bestätigt“ wurde, wohl auch eine Bestätigung seiner eigenen Politik.

Unsere Empfehlung für Sie

Scheidender Ministerpräsident: Nach 15 Jahren als Regierungschef – Kretschmann steigt vom Olymp

Scheidender Ministerpräsident Nach 15 Jahren als Regierungschef – Kretschmann steigt vom Olymp

15 Jahre hat Winfried Kretschmann das Land regiert, und dies als Politiker der Grünen. Wie hat er das geschafft?

Als das Heeresmusikkorps im Ehrenhof des Neuen Schlosses nach dem Choral „Nun danket allen Gott“, den Marsch „Herzog von Braunschweig“ und eine Sinatra-Medley spielte, entglitt seine Mine nur einen Moment lang. Seine Stimme hatte Kretschmann wieder im Griff. „Wenn ich in einigen Tagen endgültig aus dem Amt scheide, tue ich das in großer Dankbarkeit“, sagte er. Er sei dankbar dafür, dass er diesem Land und seinen Menschen als Ministerpräsident dienen durfte. „Es war mir eine Ehre.“

Weitere Themen

Versuchter Mord in Mannheim: Elf Jahre Haft nach Schüssen auf Kioskbesitzer

Versuchter Mord in Mannheim Elf Jahre Haft nach Schüssen auf Kioskbesitzer

An dem Tag, an dem ein Mann einen Kiosk in Mannheim eröffnet, wird er niedergeschossen. Das Gericht geht von einer Auftragstat aus. Doch wer gab den Auftrag?
Abschied nach 15 Jahren: Mit Ballett und Marschmusik – Winfried Kretschmann wird verabschiedet

Abschied nach 15 Jahren Mit Ballett und Marschmusik – Winfried Kretschmann wird verabschiedet

Nach 15 Jahren ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann offiziell mit einem Festakt verabschiedet worden. Seine Amtszeit bezeichnet er als Gnade.
Von Annika Grah
Ministerpräsident im Neuen Schloss: Kretschmanns großer Abschied – die emotionalen Szenen im Video

Ministerpräsident im Neuen Schloss Kretschmanns großer Abschied – die emotionalen Szenen im Video

Eine Ära endet, Winfried Kretschmann wurde als Ministerpräsident verabschiedet. Die emotionalen Szenen aus dem Neuen Schloss im Video.
Von Sascha Maier
Ministerpräsident geht: Mit Grupp, Gauck und Streich: Die besten Bilder vom Kretschmann-Abschied

Ministerpräsident geht Mit Grupp, Gauck und Streich: Die besten Bilder vom Kretschmann-Abschied

Winfried Kretschmann verabschiedet sich als Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Wer war dabei?
Von Michael Bosch
Tübinger OB: Staatsrat? Was Boris Palmer zu Spekulationen über ein neues Amt sagt

Tübinger OB Staatsrat? Was Boris Palmer zu Spekulationen über ein neues Amt sagt

Erneut fällt der Name Boris Palmer in Zusammenhang mit einer Position in der neuen Landesregierung. Staatsrat könnte er demnach werden – doch was sagt der Tübinger OB dazu?
Von Annika Grah und Sascha Maier
Tickets für Bus und Bahn im Land: Winfried Hermann verabschiedet sich mit einem Wisch

Tickets für Bus und Bahn im Land Winfried Hermann verabschiedet sich mit einem Wisch

Auf seiner letzten Pressekonferenz als Verkehrsminister treibt Winfried Hermann (Grüne) noch einmal eine bisher zäh vorankommende Innovation für den Fahrkartenkauf voran.
Von Andreas Geldner
1. Mai in BW: Haben die Bäcker offen?

1. Mai in Baden-Württemberg Haben die Bäcker geöffnet?

Haben die Bäcker am 1. Mai in Baden-Württemberg geöffnet? So ist die Rechtslage.
Von Lukas Böhl
Video-Umfrage zum Abschied: „Das Väterliche wird mir fehlen“ – Stuttgarter nehmen Abschied von Kretschmann

Video-Umfrage zum Abschied „Das Väterliche wird mir fehlen“ – Stuttgarter nehmen Abschied von Kretschmann

Er war ein echter „Landesvater“, ein „akzeptabler Grüner“ und „sehr schwäbisch“: Winfried Kretschmann tritt ab – aber eine Sache bleibt den Stuttgartern besonders haften.
Von Janina Link und Eberhard Wein
Rastatt/Baden-Baden: Auto rast in Gegenverkehr: Darum bleibt der Fahrer straffrei

Rastatt/Baden-Baden Auto rast in Gegenverkehr: Darum bleibt der Fahrer straffrei

Vor fast zwei Jahren starb ein Mann, ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Unfallverursacher ins Krankenhaus. Nun hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt.
Kreis Breisgau-Hochschwarzwald: Immer im Kreis – Rekordversuch auf Kreisverkehr gestoppt

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald Immer im Kreis – Rekordversuch auf Kreisverkehr gestoppt

Ein Motorradfahrer will einen Rekord brechen und braust Runde um Runde auf einem Kreisverkehr. Dann schreitet die Polizei ein
Weitere Artikel zu Landtagswahl Cem Özdemir Winfried Kretschmann Ministerpräsident Video Abschied Festakt Bündnis 90/Die Grünen
 
 