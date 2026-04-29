Abschied nach 15 Jahren: Mit Ballett und Marschmusik – Winfried Kretschmann wird verabschiedet

Ist es die trockene Luft des Hochs „Winfried“, das an diesem Tag einen strahlend blauen Himmel über das Neue Schloss gespannt hat oder ist es doch die Rührung? Winfried Kretschmanns Stimme, mit der er schon so viele Reden gehalten hat, klang noch rauer als sonst an diesem Mittwoch – kurz schien sie zu brechen, dann fing sich der 77-Jährige wieder. Zuvor hatte der frühere Bundespräsident Joachim Gauck seine Arbeit gewürdigt, sein Stellvertreter Thomas Strobl und die Wissenschaftsministerin Petra Olschowski hatten Lobesreden gehalten. „Die Worte haben mich sehr berührt“, gestand Kretschmann. „‚Ich gehe ohne Wehmut’ kann ich so nicht mehr sagen.“