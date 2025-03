Mit heißem Tee verbrüht Starbucks muss einem Kunden 50 Millionen Dollar zahlen

Mit heißem Tee verbrüht: Weil ihm in einem Drive-In im US-Bundesstaat Kalifornien ein Becher mit heißem Tee in den Schoß gekippt war, muss die Kaffeehaus-Kette Starbucks einem Kunden eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen.