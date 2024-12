Die Saison des Schwaben-Parks wird in diesem Jahr erstmals verlängert: An den Wochenenden wird der Park illuminiert für Besucher geöffnet. Für Groß und Klein wird einiges geboten.

Phillip Weingand 06.12.2024 - 12:02 Uhr

Normalerweise herrscht im Schwaben-Park bei Kaisersbach um diese Jahreszeit schon Winterpause. Doch in diesem Jahr hat sich die Betreiberfamilie Hudelmaier etwas Neues überlegt, um auch in der Vorweihnachtszeit und zwischen den Jahren Besucher in den Erlebnispark zu locken: Erstmals lädt der Schwaben-Park zum „Adventstraum“ ein. Dafür öffnet der Park immer an den Wochenenden – und zwar in einem ganz neuen Gewand. Denn das Gelände des Parks und viele der Attraktionen sind weihnachtlich illuminiert.