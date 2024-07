Balkonkraftwerke dürfen neuerdings mehr Strom produzieren, und Vermieter oder Miteigentümer können sie nicht mehr ohne Weiteres ablehnen. Ein Überblick, was nun gilt.

Anfang Juli hat das Balkonkraftwerk eine weitere Hürde genommen. Das dürfte den ohnehin beliebten Steckersolargeräten weiteren Schub geben; mit ihnen lässt sich recht unkompliziert Strom am Balkongeländer, auf der Terrasse oder auf einem Schuppendach produzieren. Nachdem im Mai das Solarpaket I in Kraft getreten ist, hat der Bundestag am 4. Juli Änderungen im Wohneigentums- und Mietrecht beschlossen. Daher ein kleiner Überblick, was bei Balkonkraftwerken nun gilt.