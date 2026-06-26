AfD im Landtag Freiburger Politik-Professor: „Aktuell schadet die Brandmauer“
Der Politologe Uwe Wagschal im Interview über das Scheitern der AfD-Kandidaten bei Ausschusswahlen im Landtag und die Auswirkungen auf Parlament und Demokratie.
Der Politologe Uwe Wagschal im Interview über das Scheitern der AfD-Kandidaten bei Ausschusswahlen im Landtag und die Auswirkungen auf Parlament und Demokratie.
Drei AfD-Vorschläge – alle abgelehnt. Das ist die Bilanz der Wahlen zu Ausschussvorsitzenden im Landtag von Baden-Württemberg. Auch die AfD-Kandidaten für Vize-Posten fielen sämtlich durch. Für die parlamentarischen Demokratie im Südwesten sei das „ein Systembruch“, findet der Freiburger Politologe Uwe Wagschal.