Drei AfD-Vorschläge – alle abgelehnt. Das ist die Bilanz der Wahlen zu Ausschussvorsitzenden im Landtag von Baden-Württemberg. Auch die AfD-Kandidaten für Vize-Posten fielen sämtlich durch. Für die parlamentarischen Demokratie im Südwesten sei das „ein Systembruch“, findet der Freiburger Politologe Uwe Wagschal.

Herr Wagschal, die AfD stellt im baden-württembergischen Landtag 35 Abgeordnete, darf aber keinen einzigen Ausschuss leiten. Wie finden Sie das?

Demokratietheoretisch ist das zumindest bemerkenswert. In mitteleuropäischen Parlamenten war es lange Usus, dass Fraktionen entsprechend ihrer Stärke auch bei Ämtern und Vorsitzen berücksichtigt werden. Das galt als Teil eines Systems, das nicht nur Mehrheiten organisiert, sondern auch Minderheiten einbindet. Insofern ist der Ausschluss der AfD ein Systembruch mit unserer parlamentarischer Tradition.

Worin genau liegt dieser Bruch?

Parlamente funktionieren nicht nur über Geschäftsordnungen, sondern auch über ungeschriebene Regeln. Dazu gehörte bisher, dass die Opposition institutionell sichtbar ist: über Vizepräsidenten, über Ausschussvorsitze, über Repräsentationsrechte. Baden-Württemberg ist nun das einzige Bundesland, in dem die Opposition keinen Landtagsvizepräsidenten stellt. Nun kommt der nächste Schritt: Die größte Oppositionsfraktion führt keinen Ausschuss. Funktional ist das fast belanglos, symbolisch aber ist es erheblich.

Uwe Wagschal: „Man liefert der AfD genau das Narrativ, das sie am liebsten bedient.“ Foto: Ferdinando Iannone

Warum?

Weil man damit der AfD genau das Narrativ liefert, das sie am liebsten bedient: Seht her, das Kartell grenzt uns aus. Wer sonntags von Inklusion, Teilhabe und Politik des Gehörtwerdens spricht und montags eine Fraktion mit knapp 20 Prozent Wählerzustimmung radikal ausgrenzt, macht sich angreifbar. Politisch ist das ein Geschenk.

Die anderen Fraktionen entgegnen: Es gibt kein Recht darauf, gewählt zu werden. Und bei einer in Teilen rechtsextremen Partei sei Zurückhaltung geboten.

Rechtlich ist das völlig korrekt. Wer gewählt werden will, braucht Mehrheiten. Es gibt keinen Anspruch darauf, gewählt zu werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigt. Das beantwortet aber nicht die politische Frage, ob man damit klug handelt. Wenn man formell korrekt verfährt, aber gewachsene Regeln der parlamentarischen Einbindung preisgibt, verschiebt sich das System. Aus einem konsensorientierten Parlament wird schleichend eine schroffe Mehrheitsdemokratie.

Nun könnte man sagen: Gerade weil die AfD mit der Opferrolle arbeitet, darf man sich von ihr nicht erpressen lassen.

Natürlich nicht, aber man muss ihr auch nicht ohne Not Munition liefern. Zumal die Praxis zeigt, dass Ausschussvorsitze keine Einsturzgefahr für die Demokratie bedeuten. In der vergangenen Legislatur hatte die AfD in Baden-Württemberg zwei solche Posten; von institutionellen Verheerungen hat man nichts gehört. Eher im Gegenteil: Nach allem, was man weiß, hat das durchaus funktioniert. Es gab jedenfalls keine Klagen über die Amtsausübung.

Heißt das: Die Brandmauer schadet mehr, als sie nützt?

Aktuell schadet die Brandmauer. Sie schottet ab und produziert ja auch Paradoxien. Wenn ein Antrag sachlich richtig ist, wird er nicht falsch, nur weil die AfD ihm zustimmt. Trotzdem führt die Logik der Abgrenzung bisweilen dazu, dass Mehrheiten wieder einkassiert werden, um bloß nicht in den Verdacht der AfD-Unterstützung zu geraten. Das ist politisch unerquicklich und gibt der AfD auch ohne Not strategische Macht.

Was wäre die Alternative?

Mehr Sachauseinandersetzung, weniger ritualisierte Empörung. Wenn die Parteien wirklich der Auffassung sind, die AfD stehe außerhalb des Verfassungsbogens, sollten sie ein Verbotsverfahren ernsthaft betreiben. Man arbeitet nun seit Jahren mit dem Verdacht, die AfD sei verfassungsfeindlich, ohne die letzte Klärung zu suchen. Das hat etwas von einem politischen Damoklesschwert. Das ist bequem, aber nicht ganz redlich.

Bedroht der jetzige Zustand die Funktionsfähigkeit des Parlaments?

Nein. Kein Gesetz scheitert daran, dass die AfD keinen Vorsitzenden stellt, die Regierungsmehrheit ist auch in den Ausschüssen gewahrt. Die praktische Wirkung tendiert daher gegen null. Aber Symbole sind in der Politik nie nichts. Es geht um die Richtung, in die sich das parlamentarische System bewegt. Und da sieht man eben: Weg vom Proporz, weg von Einbindung, hin zu demonstrativer Ausgrenzung.

Wohin führt das?

Die Polarisierung nimmt zu und die Legitimation der parlamentarischen Demokratie nimmt ab. Gleichzeitig funktioniert die Ausgrenzung ja nicht, die AfD wird immer stärker. Dadurch muss es immer größere Koalitionen geben. Die CDU muss mit SPD, Grünen, teils sogar Linken kooperieren. Das führt dann tendenziell zu immer linkerer Politik, obwohl die Wähler das Gegenteil wählen.

Seit 2009 Professor in Freiburg

Uwe Wagschal (60) ist seit 2009 Inhaber der Professur für Vergleichende Regierungslehre an der Universität Freiburg. Zuvor lehrte und forschte der Politologe auch an den Universitäten Heidelberg, München und Zürich.