AfD-Politiker Markus P.: „Ohrabbeißer“ als Bezirksbeirat abberufen

Der AfD-Mann Markus P., der vor Jahren einem städtischen Vollzugsbediensteten das halbe Ohr abgebissen hatte, ist nicht mehr Bezirksbeirat in Stuttgart-Möhringen. Die Stadt hat seine Bestellung mit sofortiger Wirkung zurückgenommen, wie sie ohne Nennung von Namen oder Parteizugehörigkeit mitteilte. Damit reagierte die Verwaltung „auf eine für sie neue Sachlage im Nachgang zu Medienberichten“. Erst durch eine aktive Abfrage beim Bundeszentralregister habe man erfahren, dass das fragliche Mitglied des Bezirksbeirates gar nicht wählbar gewesen sei. „Aufgrund von Verurteilungen des Landgerichts Stuttgart“ habe es die Wählbarkeit verloren, die Voraussetzung sei, um ehrenamtlich in Gremien wie dem Bezirksbeirat mitzuwirken.

Unsere Zeitung hatte im Juli berichtet, dass der heutige AfD-Politiker Ende 2016 zu sechs Jahren Haft wegen mehrfacher Körperverletzung und einer versuchten Anstiftung zum Mord verurteilt worden war. Hintergrund war ein Vorfall vom Februar jenen Jahres, bei dem P. in der Stuttgarter Innenstadt mit einem Kontrahenten in Streit geraten war. Zwei städtische Vollzugsmitarbeiter wollten schlichtend eingreifen – und wurden ihrerseits angegriffen; beide trugen Verletzungen davon. Das Ohr des einen schien zunächst verloren, konnte später aber wieder angenäht werden. In dem damaligen Prozess wurde bekannt, dass der Täter zuvor schon zweimal wegen Gewaltdelikten in Haft gesessen hatte.

Panne bei Angaben zur Wählbarkeit

Anlass der Recherche unserer Zeitung waren neue Ermittlungen gegen P. wegen des Verdachts der Körperverletzung. Es geht um eine Auseinandersetzung im Mai in einer Gaststätte in Bad Cannstatt. Auslöser waren Strafanzeigen von Beteiligten, die angeben, von ihm angegriffen und verletzt worden zu sein. P. weist die Darstellung zurück und bestreitet die Vorwürfe. Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen an.

Wie konnte es sein, dass der heute 43-Jährige mit dieser Vorgeschichte voriges Jahr auf Vorschlag der AfD Bezirksbeirat wurde? Das fragten sich nicht nur Kommunalpolitiker und Rathausbedienstete, sondern auch die Gewerkschaft Verdi. Im üblichen Prüfverfahren, berichtete die Stadt, sei nichts aufgefallen. Für die mehr als 600 Sitze in den Bezirksbeiräten erhalte man Personenvorschläge von den jeweiligen Wählervereinigungen. Dann würden zwei Kriterien geprüft: der Wohnsitz im Bezirk und die Wählbarkeit, per Einwohnermelderegister. Liege nichts vor, erfolge die Bestellung. Im konkreten Fall, so die Stadt, sei der Verlust der Wählbarkeit im Einwohnermelderegister nicht ersichtlich gewesen. Grund: die erforderliche Übermittlung sei „seitens der zuständigen Stellen unterblieben“. Die später vorgenommene Abfrage beim Bundeszentralregister gehört nicht zum regulären Verfahren.

Bezirksbeirat: wäre freiwillig ausgeschieden

Nach Angaben der Stadt wurde das Abberufungsschreiben der „betroffenen Person“ inzwischen zugestellt. Sie habe mitgeteilt, die Rücknahme der Bestellung zu akzeptieren. Sofern ihr die fehlende Wählbarkeit bewusst gewesen wäre, wäre sie auch freiwillig aus dem Bezirksbeirat ausgeschieden. Zuletzt hatte Markus P. nicht mehr an den Sitzungen teilgenommen. Eine Anfrage unserer Zeitung an ihn und seinen Anwalt blieb unbeantwortet. Die betroffene Partei kann laut dem Rathaus „nun eine neue Person vorschlagen, um den frei gewordenen Platz einzunehmen“.

Der AfD-Fraktionschef Michael Mayer kündigte an, man werde „einen Kandidaten oder eine Kandidatin vorschlagen“. Die Verurteilung des Mannes, der auch Delegierter bei AfD-Parteitagen war, war der Fraktion bekannt; P. sei damit parteiintern offen umgegangen. Der Kreisverband habe keine vertiefte rechtliche Prüfung vorgenommen, „da diese bekanntlich routinemäßig seitens der Verwaltung erfolgen würde“. Man sei davon ausgegangen, dass sich der Bezirksbeirat „verantwortungsbewusst und konstruktiv einbringen würde“, so Mayer – was sich dann auch bestätigt habe.