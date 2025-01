Ein Leonberger Bündnis hat zur Demonstration gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD aufgerufen. Gekommen sind 800 Menschen – und bescherten den Besuchern der Stadthalle keinen ruhigen Start in den Abend.

Sophia Herzog 22.01.2025 - 20:33 Uhr

Eine ruhige Veranstaltung hatte die Polizei zu Beginn eines Wahlkampfevents der AfD am Mittwochabend in Leonberg prognostiziert. In der Tat: Größere Zwischenfälle gibt es zumindest bis zum Beginn des Events in der Leonberger Stadthalle um 19 Uhr nicht. Ruhig in Sachen Lautstärke ist es allerdings kaum auf dem Bürgerplatz vor der Halle. Rund 800 Demonstranten, das zählten Polizei und Feuerwehr, versammeln sich hier bereits vor 17.30 Uhr zu einer Gegendemonstration – und machen ordentlich Lärm. Dicht an dicht gedrängt halten die Demonstranten ihre Schilder in die Höhe, skandieren „Ganz Leonberg hasst die AfD“, „Schämt euch!“ oder „Nazis raus!“. Zwischen Ihnen und den Besuchern der AfD-Veranstaltung: Ein Zaun, eine Handvoll Polizisten und ein paar Meter Abstand.