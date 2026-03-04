AfD-Wähler in Stuttgart Giebel, Hausen, Freiberg: Einmal rechts, immer rechts?
Einst wählten in diesen Vierteln viele die „Republikaner“. Heute sind sie AfD-Hochburgen. Zwei Generationen rechtsextrem? Eine Spurensuche in Stuttgarts Norden.
In Stuttgart-Giebel, unterhalb der Solitude, stehen graue Wohnblocks unweit von schmucken Reihenhäusern, futuristische Discountergebäude nahe denkmalgeschützter Kirchen. Giebel sowie das benachbarte Hausen im Bezirk Weilimdorf fallen aber noch durch etwas anderes auf: In den Stadtteilen wählen seit Jahrzehnten besonders viele Menschen rechts.