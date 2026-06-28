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  4. Mercedes, VW & Co. an der Börse auf Dauertalfahrt

Aktienvorschau Mercedes, VW & Co. an der Börse auf Dauertalfahrt

Aktienvorschau: Mercedes, VW & Co. an der Börse auf Dauertalfahrt
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Im Dezember 2021 war Mercedes-Chef Ola Källenius anlässlich der Daimler-Konzernaufspaltung noch „bullig“ gestimmt – seither hat die Mercedes-Aktie erheblich an Wert eingebüßt. Foto: dpa

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Krise der Automobilindustrie schlägt an der Börse voll durch – die Anleger wenden sich zunehmend ab.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Ist die Autokrise noch tiefer als ohnehin gedacht, sodass auch die Anleger immer tiefer hineingezogen werden? Die Hiobsbotschaften scheinen nicht abzureißen. Gerade lässt Volkswagen den Hammer kreisen – 100.000 Arbeitsplätze weltweit stehen im Feuer. Die VW-Aktie rutschte am Freitag nach Bekanntwerden der Spekulationen deutlich ab. Auch BMW und Mercedes-Benz konnten sich der Verkaufsstimmung nicht entziehen.

 

Im letzten halben Jahr massiv an Wert verloren

Die drei Autokonzerne gehören auch zu den fünf Dax-Papieren, die nach dem ersten Halbjahr am schlechtesten dastehen. Mercedes büßte rund 27 Prozent ein – die Aktie war zuletzt im November 2020 auf einem niedrigeren Niveau. VW hat seit Anfang Januar gut 28 Prozent verloren und BMW etwa 36 Prozent. In den Verlierer-Club reihten sich zuletzt lediglich SAP mit einem Minus von rund 35 Prozent und Schlusslicht Rheinmetall mit minus 38 Prozent ein. Außerhalb des Dax befinden sich weitere Autobauer im Rückwärtsgang: Die Stellantis-Aktie ist auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren gefallen.

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Da passt es, dass Commerzbank Research schon mal einen Blick auf die Dividendenprognosen der Unternehmensanalysten für die Dax-Hauptversammlungssaison 2027 wirft. Positiv ist, dass die Dividendensumme für das Geschäftsjahr 2026 um 3,8 auf 58,4 Milliarden Euro (fast sieben Prozent) steigen soll. Von 28 der 40 Dax-Mitglieder wird eine höhere Dividende je Aktie erwartet.

Immer weniger Dividendenausschüttungen

Aber auch hier fallen Mercedes, VW & Co. mit Krisensymptomen auf: Den Prognosen zufolge dürfte die Dividendensumme im Dax-Autosektor das vierte Jahr in Folge schrumpfen – für das Geschäftsjahr 2026 erwarten die Analysten, dass die Dividendenzahlungen um neun Prozent von 9,1 auf 8,4 Milliarden Euro zurückgehen werden. Der Autosektor hätte damit nur noch einen Anteil von 14 Prozent an den Dax-Dividendenausschüttungen – nach einem Rekordanteil von 32 Prozent für das Geschäftsjahr 2022.

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