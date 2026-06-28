Aktienvorschau Mercedes, VW & Co. an der Börse auf Dauertalfahrt
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Krise der Automobilindustrie schlägt an der Börse voll durch – die Anleger wenden sich zunehmend ab.
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Krise der Automobilindustrie schlägt an der Börse voll durch – die Anleger wenden sich zunehmend ab.
Ist die Autokrise noch tiefer als ohnehin gedacht, sodass auch die Anleger immer tiefer hineingezogen werden? Die Hiobsbotschaften scheinen nicht abzureißen. Gerade lässt Volkswagen den Hammer kreisen – 100.000 Arbeitsplätze weltweit stehen im Feuer. Die VW-Aktie rutschte am Freitag nach Bekanntwerden der Spekulationen deutlich ab. Auch BMW und Mercedes-Benz konnten sich der Verkaufsstimmung nicht entziehen.